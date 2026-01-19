POZNATO VREME I MESTO SAHRANE MIKE ALEKSIĆA: Učitelju glume se sudilo zbog zlostavljanja sedam devojaka
MIROSLAV Mika Aleksić biće sahranjen u sredu 13. 30 časova na Centralnom groblju u Beogradu.
Da podsetimo, učitelj glume kome se sudilo za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume, preminuo je juče u svom porodičnom domu posle duže bolesti.
Aleksića je pre tačno pet godina najpre optužila glumica Milena Radulović, a potom i njena koleginica Iva Ilinčić za zlostavljanje koje odvijalo dok su pohađale dramski studio koji je Aleksić držao u centru grada. Prijavi se pridružilo još pet devojaka, a neke od njih bile su maloletne.
U novembru prošle godine doneta je odluka da se suđenje odloži na neodređeno jer se Aleksić u tom momentu već 10 meseci nije pojavio u sudnici, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Milena Radulović tada se oglasila i rekla da nije iznenađena ovakvim razvojem situacije i da je već komentarisala da se ovaj sudski postupak neće završiti.
- To što smo prošli je strašno, to je za horor film. Ne bih volela da se ponavlja proces. Svedočila sam tri puta po 3,5 sata. Mislim da bi bilo apsurdno ponovo se vraćati u to, jer zamislite da 3,5 sata svedočite, pa to ne rade ni najveći kriminalci - rekla je za Blic tv Radulović.
Aleksić je inače ranije tokom iznošenja odbrane sve vreme negirao navode optužnice i ni jednog momenta nije pokazao ni trunku kajanja.
- Ovo je projekat! Milena Radulović je prijavila slučaj tako što je uz prijavu dobrovoljno dala dva dokaza, tačnije izveštaja psihologa i psihijatra i tužilaštvo je to uzelo u obzir. Isti početak iskaza imaju svih sedam devojaka i sve su ćutale do prijave. Neverovatno - rekao je Aleksić u sudnici ranije u kojoj je poslednji put prisustvovao krajem decembra prošle godine.
(Kurir)
Preporučujemo
PREMINUO MIKA ALEKSIĆ: Teška bolest ga pojela
18. 01. 2026. u 21:35
MIKA ALEKSIĆ ĆE BITI SAHRANjEN NA CENTRALNOM GROBLjU: Sud obustavlja postupak
18. 01. 2026. u 23:06
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)