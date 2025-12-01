SJAJNA GLUMAČKA EKIPA I PRIČA KOJA ĆE VAS ODUŠEVITI! Ne propustite premijeru nove domaće hit serije ‘NASLEDSTVO’ večeras u 22 časa na Pinku!

OD večeras, svakog radnog dana, gledaoci će imati priliku da uživaju u spektakularnoj domaćoj seriji koja donosi misteriju i obrte koji ostavljaju bez daha.

Foto: RTV Pink Promo

Od prvog kadra postaje jasno da je “Nasledstvo” serija o kojoj će se govoriti.



Nikada se nisu srele, nemaju ništa zajedničko – osim što su večeras postale deo iste mračne tajne. U prvoj epizodi otkriva se jezivi početak priče: obema je podmetnut isti otrov, istog dana. Jedna od njih je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz, mesta na kom se duh prošlih vremena još uvek opire modernom svetu. Druga je sekretarica moćnog tajkuna, čoveka čiji je jedini cilj da se domogne hotela i pretvori ga u najveći tržni centar na Balkanu.

Ko je želeo njihovu smrt? Ko je pravi naslednik ogromnog bogatstva? A ko je samo pijun u igri u kojoj su ljubav i lojalnost luksuz koji retko ko može da priušti?

Večerašnja epizoda, koja će se emitovati na TV Pink od 22 časa otvara vrata sveta u kojem se prepliću interesi bogatih i siromašnih, generacijski sukobi, porodične svađe, skriveni motivi i opasni planovi. Svaki lik ima spisak tajni koje krije, a svaka rečenica nosi dvostruko značenje. Jedino što je sigurno jeste da ništa nije onako kako izgleda.

Serija “Nasledstvo” večeras predstavlja i izuzetnu glumačku ekipu: Milica Milša, Danica Ristovski, Ljiljana Stjepanović, Bane Zeremski, Dubravko Jovanović, Danina Jeftić, Aleksandra Belmazović, Tijana Milovanov, Biljana Zaverla, Nebojša Savić, Mirka Vasiljević, Marko Jovičić i Đorđe David, i svako od njih kreira lik koji je snažno utemeljen, emotivno nabijen i ispunjen skrivenim previranjima. Spoj vrhunskih glumaca koji su obeležili filmsku i televizijsku produkciju kao i mladih zvezda čija energija i harizma donose potpuno novu dimenziju ovoj priči.

Scenario je delo Žarka Jokanovića, dok režiju potpisuju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić.

U uzbudljivom spoju drame, trilera, romanse, komedije i misterije – serija “Nasledstvo” na najgledanijoj domaćoj televiziji donosi likove koje ćete obožavati, zaplete koji vas neće puštati i emocije koje se pamte.

Ljubav, novac, laži, izdaja, borba za moć – i ništa nije onako kako izgleda. Domaća serija “Nasledstvo” koju ćete obožavati - od večeras, svakog radnog dana u 22 časa samo na TV Pink!