OD SAVREMENOG FJUŽN ZVUKA DO IZVORNOG DIKLSILENDA : Dvodnevni džez program u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu

Slobodan Bajić

24. 11. 2025. u 11:18

U Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu biće održana dva džez koncerta zaredom, najpre u četvrtak, 27. novembra u 20 časova, nastupiće Novosadašnji Kombo,a u petak, 28. novembra, u istom terminu, koncert sastava Belgrejd diksilend orkestra.

ОД САВРЕМЕНОГ ФЈУЖН ЗВУКА ДО ИЗВОРНОГ ДИКЛСИЛЕНДА : Дводневни џез програм у Градској концертној дворани у Новом Саду

Oni će predstaviti savremene pravce, autorsko stvaralaštvo i tradiciju najranijih formi džeza a ulaz za publiku je besplatan.

Novosadašnji Kombo, Nikola Miloradović (saksofon), Kosta Vukašinović (trombon), Boris Hložan (gitara), Marko Čurčić (bas) i Nemanja Tasić (bubanj), prvi put će predstaviti novosadskoj publici autorski repertoar, stvaralački fokus usmeren na spoj savremenog zvuka i tradicije.

Novosadašnji kombo

Belgrejd diksilen orkestra, jedan od najznačajnijih džez sastava u Srbiji, osnovan 2001. godine, već 25 godina dosledno neguje najraniju i izvornu formu džeza. Sava Matić (truba), Veljko Klenkovski (klarinet), Nemanja Zlatarev (trombon), Vladimir Racković (bendžo), Aleksandar Miletić (klavir), Ivan Maksimović (kontrabas), Miloš Milosavljević (bubnjevi) i Aleksandra Bijelić-Aleksijević (vokal), jedini su orkestar na Balkanu koji se kontinuirano bave umetničkim izvođenjem diksilenda i imaju status „putujućeg muzeja izvornog džeza“.

