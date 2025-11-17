INAČE SAM PLAČLJIVIJA, SADA ĆU SE SUZDRŽATI: Emina Jahović o druženju sa fanovima i o predstojećim trenucima koji joj znače (FOTO)
POP zvezda Emina Jahović sutra će po drugi put zapevati u Plavoj dvorani Sava centra, a najavila je i treći koncert za 24. decembar, ove godine.
Publika smatra da je Eminin povratak na scenu jedan od najuzbudljivijih muzičkih momenata ove godine.
Emina je prvi u nizu koncert održala 7. novembra, a na sceni joj se u jednom momentu pridružila Milica Todorović, koja je u drugom stanju, te je ovaj trenutak za publiku bio veliko iznenađenje.
One su izvele njihov hit „Limunada“, a potom se Todorovićeva obratila publici
- Samo sam zbog Emine došla trudna. Prihvatila sam ovo zbog tebe, iako nisam reprezentativna - rekla je Milica tada.
Jahovićeva nije krila sreću zbog toga što će zapevati i treći put u Plavoj dvorani, ali kako ističe nije očekivala.
- Radujem se, što ćemo sutra drugi put pevati zajedno, a pogotovo što se 24. decembra biti treća sreća. Moram da priznam da sam inače plačljivija, ali i sutra i na trećem koncertu ću se suzdržati - istakla nam je Emina.
