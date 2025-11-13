SAMO LJUBAV 40 GODINA: "Crvena jabuka" održala prvi od dva koncerta i "zapalila" masu (FOTO)

LEGENDARNI bend "Crvena jabuka" večeras je održao prvi od dva koncerta u Sava centru, i već od prvih taktova podigao publiku na noge.

Sala je odzvanjala poznatim hitovima, a svaka pesma bila je zajednički hor nekoliko hiljada glasova.

Uz neizostavni osmeh i šarm, frontmen Žera se tokom večeri više puta obratio publici rečima:

- Samo ljubav večeras.

Žera je za naš list istakao da je odlično raspoložen:

- Hvala što ste me podržali sve ove godine, pozitivna trema uvek postoji, nadamo se dobrom raspoloženju. Lepo je videti sve generacije na jednom mestu. Rituale pred koncert nemam. Nije naporno nastupati tri sata. Nema tajne mog uspeha, nije to neka matematika. Publika će reći da li je neka pesma hit, oni su zaslužni za to da li nešto traje dugo. Sve u životu ima neki svoj tok - rekao je Žera večeras.

- Voleo bih da posvetim večeras neku pesmu Halidu Bešliću, ako osetim da publika to želi ja ću ispuniti. U Sarajevu sam imao potrebu da to uradim. Halida pamtim kao velikog prijatelja, nismo imali snage da ga izvučemo iz te bolesti - dodao je on pred našim kamerama.

Žeru su u prvim redovima bodrile ćerke bliznakinje Petra i Marea, te njegova 24 godine mlađa supruga Barbara, dok je njemu zbog njihove podrške bilo puno srce.

- Ako nema podrške i razumevanja, onda nema ni porodice. Ovaj posao je takav, ako postoji razumevanja sve se može - rekao je Žera iz "Crvene jabuke".

