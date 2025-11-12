SAŠA MATIĆ ZA "NOVOSTI": Uživam i u aplauzima i u tišini (FOTO)

POSLE više od dvadeset godina uspešne karijere, muzika folk zvezde Saše Matića i dalje osvaja srca publike. Drugi deo poslednjeg studijskog albuma „Noćas nam ne gine ljubav” postigao je rekordnu slušanost za samo sedam dana, a poslednjim koncertom u Banjaluci, pokazao je da emocija i iskrenost i dalje imaju moć da povežu umetnika i njegove fanove.

Foto: Kamarad produkcija

U razgovoru za „Novosti“ Saša otkriva kako bira pesme koje diraju dušu, gde pronalazi snagu i inspiraciju da održi spektakl nakon spektakla i koje sitnice ga ispunjavaju.

- Muzika danas nije samo pesma. Ona mora da ima priču i osećaj i da „gađa“ pravo u srce. Meni je najlepše kad mi ljudi kažu da su uz neku moju pesmu zaplakali, pomirili se, preboleli, zavoleli ponovo. To je smisao. Sve drugo dođe i prođe, ali emocija ostaje – kaže Saša Matić. Foto: Kamarad produkcija

*Publiku ste obradovali drugim delom poslednjeg studijskog albuma „Noćas nam ne gine ljubav“ i posle nedelju dana postigli rekordnu slušanost. Koliko vam znači kao umetniku koji posle dve decenije rada je odgovoran prema svojoj publici?

- To mi znači mnogo. Svaka pesma koju snimim ima svoj put, ali kada vidim da ljudi tako brzo prihvate novi album, to mi je dokaz da rad, emocija i istina u muzici i dalje dopiru do srca publike. Posle više od dvadeset godina karijere, ja ne mogu i ne želim da pevam ništa što ne osećam. A kada osećaj prepozna publika, to je najveća nagrada, ne samo za mene, već za svakog mog kolegu.

*Šta vas je privuklo i na koji način ste birali numere koje ste snimili?

- Pesme biram srcem. Mora da se meni dopadne na prvo slušanje. Nikada nisam jurio trendove, nego sam uvek tražio tekst koji će me dotaći i melodiju koja mi odmah legne „na dušu“. Volim kad pesma ima priču, kad ima težinu. Uvek kažem, ako ja zaplačem kad je čujem prvi put, siguran sam da će je publika zavoleti.

*Iza vas je još jedan veliki koncert koji je bio 8. novembra u Banjaluci u dvorani „Borik“, a da li su pripreme pri kraju i za koncert 15. novembra u Novom Sadu u hali „Spensu“?

- Banja Luka je bila predivna, puna emocija i energije. Publika je pevala svaku pesmu, i to su trenuci koji se ne zaboravljaju. Novi Sad me čeka za koji dan i moram da priznam, posebno se radujem tom koncertu, jer novosadska publika ima dušu. Biće to noć za pamćenje.

*Šta pripremate i u čemu će uživati novosadska publika na koncertu koji je za tri dana?

- Spremili smo bogat repertoar, ali i nove pesme, ali i one stare, bez kojih nijedan koncert ne može da prođe. Biće emocija, biće suza, biće i osmeha. To je ono što volim, da svako ode sa koncerta sa osećajem da je bio deo nečeg posebnog.

*Koncertna turneja ne prestaje, jer će vas obožavaoci slušati i gledati 5. i 6. decembra u zagrebačkoj Areni. Odakle snaga, volja i energija da uvek pružite spektakl?

- Snagu mi daju ljudi. Kad stanem na binu i čujem hiljade glasova kako pevaju sa mnom, sve nestaje i umor i stres i putovanja. To je ljubav koja vraća sve. A volja dolazi iz poštovanja prema onima koji su tu zbog mene. Tu da im uzvratim emocijom.

*Muzičar ste koji ima karijeru na kojoj bi mnogi pozavideli. Šta smatrate krunom karijere i da li uopšte postoji nešto što niste ostvari?

- Krunu karijere vidim u tome što sam opstao ovoliko godina bez kompromisa i bez gubitka svoje publike. Sve što sam postigao, postigao sam iskreno i uz rad. A šta nisam ostvario? Možda da snimim duet sa nekim koga publika ne bi očekivala (smeh). Uvek ima prostora za iznenađenja.

*Uz koje numere svojih kolega se veselite privatno ili u kafani, s obzirom na to da se publika uz vaše hitove veseli, plače i opušta po potrebi?

- Volim dobru pesmu, bez obzira ko je peva. Kad sam u društvu, rado zapevam uz pesme brojnih kolega, ne bih nikoga da izdvajam. Najviše volim pesme Šabana Šaulića, imaju duboku emociju i dušu. Dobra pesma je večna, a ja sam samo neko ko je srećan što ima svoju publiku koja voli emociju.

*Koliko vam nagrade znače na poslovnom i ličnom planu?

- Naravno da svaka nagrada prija, ali meni je najveća nagrada puna dvorana i iskren aplauz. Nagrade se stave na policu, a emocija sa koncerta ostaje zauvek u srcu. To je ono što me pokreće.

*Koje je to mesto gde se sklanjate od obaveza?

- Najlepše mi je kod kuće, uz porodicu, uz klavir i tišinu. Ponekad odem i na neko mirno mesto van grada, gde mogu da se isključim i napunim baterije. To je najčešće planina Tara. Meni mir znači isto koliko i aplauz. Foto: Kamarad produkcija

OSMEH JE LEK ZA SVE

*KAŽE se da sitnice čine život. Bez kojih sitnica ne biste imali osmišljen i sadržajan život?

- Bez muzike, porodice i iskrenih prijatelja. I bez smeha. Volim da se šalim, da se smejem sa svojim ljudima, jer verujem da je osmeh lek za sve.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć