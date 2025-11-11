ZNAJU SVAKU MOJU EMOCIJU NAPAMET: Mirza Selimović u duplom susretu sa ljudima koji ga vole (FOTO)
PUBLIKA voli popularnog pevača Mirzu Selimovića, jer svaku njegovu pesmu peva iz duše, a emocija mu je zaštitni znak.
Pevač je ponovo dokazao da je miljenik publike, jer je njegov koncert 15. novembra u Sava centru rasprodat je do poslednjeg mesta, a zbog ogromnog interesovanja, pevač je odmah otvorio novi datum, za 4. april 2026. godine.
- Kad sam video da karte nestaju brže nego što sam stigao da objavim svoj koncert, znao sam da radin nešto ispravno. Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet. Sa njima ne možeš da foliraš, jednostavno sve se oseti - rekao je Mirza za "Večernje novosti".
Osim što puni najveće dvorane, Mirza vredno radi i u studiju. Publiku će tokom naredne nedelje obradovati novom pesmom, kojom planira da zaokruži uspešnu godinu i, kako kaže, da "započne novo muzičko poglavlje".
Na koncertu 15. novembra, publika će uživati u najvećim hitovima "Ti i ja", "Imaš me", "Brod ludaka", "Bolis me" i drugim pesmama koje su Mirzu svrstale među najtraženije izvođače na Balkanu. Njegovi nastupi poznati su po energiji i iskrenosti, a produkcijski tim već priprema iznenađenja za oba datuma.
- Trudim se da svaki nastup bude drugačiji, da publika oseti da sam tu zbog njih, ne zbog reflektora. Moja publika to zna i zato se uvek vraća.
Mirza nam je priznao da mu beogradska publika daje vetar u leđa pred svaku novu pesmu i turneju.
- Posle svakog beogradskog koncerta, dobijem neke nove ideje. To su trenuci kad poželiš odmah u studio. Ta energija ne može da se opiše, mora da se doživi - zaključio je pevač za naš list.
