Poznati

ZNAJU SVAKU MOJU EMOCIJU NAPAMET: Mirza Selimović u duplom susretu sa ljudima koji ga vole (FOTO)

Dušan Cakić

11. 11. 2025. u 22:40

PUBLIKA voli popularnog pevača Mirzu Selimovića, jer svaku njegovu pesmu peva iz duše, a emocija mu je zaštitni znak.

ЗНАЈУ СВАКУ МОЈУ ЕМОЦИЈУ НАПАМЕТ: Мирза Селимовић у дуплом сусрету са људима који га воле (ФОТО)

Foto: Dušan Petrović

Pevač je ponovo dokazao da je miljenik publike, jer je njegov koncert 15. novembra u Sava centru rasprodat je do poslednjeg mesta, a zbog ogromnog interesovanja, pevač je odmah otvorio novi datum, za 4. april 2026. godine.

- Kad sam video da karte nestaju brže nego što sam stigao da objavim svoj koncert, znao sam da radin nešto ispravno. Publika u Beogradu zna svaku moju emociju napamet. Sa njima ne možeš da foliraš, jednostavno sve se oseti - rekao je Mirza za "Večernje novosti".

Foto: Dušan Petrović

Osim što puni najveće dvorane, Mirza vredno radi i u studiju. Publiku će tokom naredne nedelje obradovati novom pesmom, kojom planira da zaokruži uspešnu godinu i, kako kaže, da "započne novo muzičko poglavlje".

Na koncertu 15. novembra, publika će uživati u najvećim hitovima "Ti i ja", "Imaš me", "Brod ludaka", "Bolis me" i drugim pesmama koje su Mirzu svrstale među najtraženije izvođače na Balkanu. Njegovi nastupi poznati su po energiji i iskrenosti, a produkcijski tim već priprema iznenađenja za oba datuma.

- Trudim se da svaki nastup bude drugačiji, da publika oseti da sam tu zbog njih, ne zbog reflektora. Moja publika to zna i zato se uvek vraća.

Foto: Dušan Petrović

Mirza nam je priznao da mu beogradska publika daje vetar u leđa pred svaku novu pesmu i turneju.

- Posle svakog beogradskog koncerta, dobijem neke nove ideje. To su trenuci kad poželiš odmah u studio. Ta energija ne može da se opiše, mora da se doživi - zaključio je pevač za naš list.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću