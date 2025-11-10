Poznati

MIRKA VASILJEVIĆ OBJAVILA SLIKU IZ PORODIČNOG DOMA: U pozadini buket ruža (FOTO)

10. 11. 2025. u 18:53

GLUMICA Mirka Vasiljević često deli detalje iz privatnog života i svakodnevice.

МИРКА ВАСИЉЕВИЋ ОБЈАВИЛА СЛИКУ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ДОМА: У позадини букет ружа (ФОТО)

Foto: Printskrin Jutjub

Mirka je za vikend pokazala koliko je posvećena mama i prava domaćica, kada je podelila sliku bogate trpeze, a sada je glumica odlučila da se malo posveti sebi.

Glumica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju pokazavši svoje nokte koje je sredila u kozmetičkom salonu.

- Opet biram nude. Koji ste vi tip? - napisala je ona u objavi, dok se u pozadini se video buket žutih ruža.

Foto: Instagram

