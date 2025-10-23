NE MOŽE SVE BITI ZABAVA: Željko Vasić o koncertima, trajanju i stanju na muzičkoj sceni (FOTO)

POP pevač i kompozitor Željko Vasić održažao je večeras prvi, od dva velika solistička koncerta u MTS dvorani pod simboličnim nazivom “25ica”.

Foto: Novosti

U razgovoru za "Večernje novosti" pevač je istakao je koncerte nazvao tako jer ove godine slavi svoj jubilej, 25 godina postojanja na muzičkoj sceni. Foto: Novosti

- „25ica” u muzičkom smislu predstavlja neku vrstu rekapitulacije moje dvadesetpetogodišnje karijere. Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici - rekao nam je Željko i dodao kako je izgledao današnji njegov dan pred njegov izlazak pred publikom.

- Pokušao sam danas malo više da spavam, kako bi na koncertu bilo kako treba. Uvek strepim zbog tih nekih tehničkih stvari, ali posle probe sve bude kako treba. Imao sam razne pehove u životu kad su u pitanju koncerti, ali večeras se to nije desilo. Bilo je svega u karijeri, najvažnije je da život bude sadržajan. I mi pevači imamo probleme kao svi drugi. Najviše o meni znaju oni koji sa mnom nikad kafu nisu popili, tako to obično bude, je l' - zapitao se pevač. Foto: Novosti

Večerašnjii i sutrašnji koncerti za Željka predstavljaju nešto posebno:

- "25ica" je meni veoma lična, i do sada nešto najbolje što sam uradio kada je u pitanju moje muzičko delo, rad i trajanje na muzičkoj sceni - zaključio nam je kantautor. Foto: Novosti

Već sutra, u petak 24. oktobra, publiku očekuje i drugi Željkov koncert pod nazivom "25ica" u MTS dvorani.

