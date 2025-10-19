PRAVILA ROĐENDAN U VILI SA BAZENOM, A SAD OPET SLAVI: Pevačica objavila radosne vesti - "Svi čestitaju na mrežama"
PEVAČICA Aleksandra Dabić danas ima veliki razlog za slavlje, a radosne vesti podelila je na društvenim mrežama.
Naime, nakon gala proslave rođendana koja je napravljena u vili sa bazenom, pevačica opet organizuje slavlje, budući da se njena sestra Gordana porodila i na svet donela zdravog dečaka.
Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se osećaju dobro.
Ponosna tetka Aleksandra nije krila emocije, te je vest podelila odmah sa svojim pratiocima na društvenoj mreži “Instagram”.
- Postala sam tetka! Goca se porodila! Čestitam - kratko je napisala Dabićeva.
Iako još uvek nije otkriveno ime bebe, kako saznajemo, roditelji su već odabrali ime koje nosi posebno značenje za celu porodicu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MIROSLAV ILIĆ "POKORIO" ZAGREB: Slavuj iz Mrčajevaca priredio noć za pamćenje (FOTO)
19. 10. 2025. u 19:40
DRAGANA MIRKOVIĆ PONOVO ODUŠEVILA: Puna hala u Vranju posle spektakla u Bugarskoj (FOTO)
19. 10. 2025. u 18:50
ISKREN PRIJATELj: Keba pozdravio Redža, interesantnom porukom sa koncerta (FOTO)
18. 10. 2025. u 23:55
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)