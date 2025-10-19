PRAVILA ROĐENDAN U VILI SA BAZENOM, A SAD OPET SLAVI: Pevačica objavila radosne vesti - "Svi čestitaju na mrežama"

PEVAČICA Aleksandra Dabić danas ima veliki razlog za slavlje, a radosne vesti podelila je na društvenim mrežama.

Foto: Privatna arhiva

Naime, nakon gala proslave rođendana koja je napravljena u vili sa bazenom, pevačica opet organizuje slavlje, budući da se njena sestra Gordana porodila i na svet donela zdravog dečaka.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se osećaju dobro. Foto: Privatna arhiva

Ponosna tetka Aleksandra nije krila emocije, te je vest podelila odmah sa svojim pratiocima na društvenoj mreži “Instagram”.

- Postala sam tetka! Goca se porodila! Čestitam - kratko je napisala Dabićeva.

Iako još uvek nije otkriveno ime bebe, kako saznajemo, roditelji su već odabrali ime koje nosi posebno značenje za celu porodicu.

