UMRO GLUMAC IZ SERIJE "SULEJMAN VELIČANSTVENI": Turski mediji objavili tužne vesti
POZNATI turski glumac, Arif Erkin Güzelbeyoğlu , koji je glumio u seriji "Sulejman Veličanstveni", preminuo je u 91. godini života, javio je televizijski kanal Habertürk.
Glumac je u septembru proslavio 90. rođendan, a samo mesec dana nakon toga je, nažalost, preminuo.
Güzelbeyoğlu je nastupao u pozorištu od svoje 15. godine, igrao u brojnim filmovima i serijama, a više od 30 godina radio je kao arhitekta u gradskoj upravi Istanbula.
U seriji "Sulejman Veličanstveni" tumačio je lik državnog činovnika Pirija Mehmeta-paše.
Sahrana glumca zakazana je za subotu u Istanbulu.
(Telegraf)
Preporučujemo
TUGA NA MARAKANI! Preminula legenda Crvene zvezde
08. 10. 2025. u 13:34
DRAMA KOŠARKAŠA ZVEZDE! Izgubio troje bliskih ljudi za godinu dana u Beogradu
19. 09. 2025. u 10:21
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)