MUZIKA BALKANA: Dragan Kojić Keba održao spektakularni koncert i poručio - "Svih ovih godina bilo je stresno i lepo (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki solistički spektakularni koncert u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom" Muzika Balkana".
- Oseća se istorija ovo prostora, emocije su počele da me rade. Svih ovih godina bilo je stresno i lepo i idemo dalje - istakao je Keba na početku razgovora, pred sam početak koncerta.
Već u prvim sekundama usledile su ovacije zbog koreografije plesača sa maskama.
U publici gotovo da nema igla gde da padne, a svi su već prve stihove pevali sa pevačem uglas.
- Drago mi je da ste večeras ovde. Svako od vas ima masku ponekad, pa sam razmišljao malopre da li da je stavim ili ne…Ipak, ne..- rekao je Keba na samom početku koncerta i dodao:
-Šta će nam maske u životu?! Kad treba da zaspiš osetiš da ta maska pada, a moj savet – samo kažite Bre gidi džanum i sve nestane. Zato krećemo sa muzikom i bez maski i granica.
