MUZIKA BALKANA: Dragan Kojić Keba održao spektakularni koncert i poručio - "Svih ovih godina bilo je stresno i lepo (FOTO)

Душан Цакић

16. 10. 2025. u 21:47

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki solistički spektakularni koncert u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom" Muzika Balkana".

МУЗИКА БАЛКАНА: Драган Којић Кеба одржао спектакуларни концерт и поручио - Свих ових година било је стресно и лепо (ФОТО)

- Oseća se istorija ovo prostora, emocije su počele da me rade. Svih ovih godina bilo je stresno i lepo i idemo dalje - istakao je Keba na početku razgovora, pred sam početak koncerta.

Već u prvim sekundama usledile su ovacije zbog koreografije plesača sa maskama.

U publici gotovo da nema igla gde da padne, a svi su već prve stihove pevali sa pevačem uglas.

- Drago mi je da ste večeras ovde. Svako od vas ima masku ponekad, pa sam razmišljao malopre da li da je stavim ili ne…Ipak, ne..- rekao je Keba na samom početku koncerta i dodao:

-Šta će nam maske u životu?! Kad treba da zaspiš osetiš da ta maska pada, a moj savet – samo kažite Bre gidi džanum i sve nestane. Zato krećemo sa muzikom i bez maski i granica.

