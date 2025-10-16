MUZIKA BALKANA: Dragan Kojić Keba održao spektakularni koncert i poručio - "Svih ovih godina bilo je stresno i lepo (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki solistički spektakularni koncert u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom" Muzika Balkana".

Novosti

- Oseća se istorija ovo prostora, emocije su počele da me rade. Svih ovih godina bilo je stresno i lepo i idemo dalje - istakao je Keba na početku razgovora, pred sam početak koncerta.

Novosti

Već u prvim sekundama usledile su ovacije zbog koreografije plesača sa maskama.

U publici gotovo da nema igla gde da padne, a svi su već prve stihove pevali sa pevačem uglas.

Novosti

- Drago mi je da ste večeras ovde. Svako od vas ima masku ponekad, pa sam razmišljao malopre da li da je stavim ili ne…Ipak, ne..- rekao je Keba na samom početku koncerta i dodao:

-Šta će nam maske u životu?! Kad treba da zaspiš osetiš da ta maska pada, a moj savet – samo kažite Bre gidi džanum i sve nestane. Zato krećemo sa muzikom i bez maski i granica.

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć