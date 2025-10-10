TESTAMENT HALIDA BEŠLIĆA: Odlučeno kome pripada svo njegovo bogatstvo

NAKON što je popularni pevač Halid Bešlić preminuo, mediji saznaju detalje o njegovoj zaostavštini i testamentu koji je ostavio iza sebe.

Prema saznanjima medija, prve informacije o testamentu podelile su komšije iz bližeg porodičnog okruženja Bešlićevih.

Kako se navodi, pevač je svo svoje imanje prepisao supruzi, ali se ona, navodno, odlučila da se odrekne svog dela u korist njihovog sina, poznatog pevača i naslednika Dina Bešlića.

– Mislim da je on sve ostavio supruzi, a da će se ona odreći, ili se već odrekla, u korist sina Dina. Znate šta, oni su toliko divna porodica – tu nikada nije bilo drama ni skandala. Znalo se da je Halid sve dao za svoju porodicu. Jednom je i sam rekao da je sve u životu proživeo, video i doživeo, i da sada sve radi zbog svojih unuka, jer su mu oni bili centar sveta – ispričala je jedna komšinica za medije.

– Halid je bio čovek za primer. Nikada nije pravio razliku između poznatih i običnih ljudi, sa svima je razgovarao isto – sa poštovanjem i toplinom. Uvek nas je pozdravljao, zastajao da popriča, pita kako su deca, nudio pomoć ako zatreba. Njegova supruga je divna žena, tiha i skromna, ali stub kuće. A sin Dino… dete lepo vaspitano, kulturno, uvek nasmejano – nastavlja komšinica.

– Znate, Halid je često govorio da mu slava ništa ne znači ako ne zna da su mu žena i dete dobro. Govorio je da je sve što je stekao – stekao zbog njih, da njih obezbedi. Nije jurio luksuz, voleo je mir, porodicu, roštilj u dvorištu i unuke koji mu trče u zagrljaj. Kad sam čula da je sve ostavio njima, i da se supruga odrekla svega u korist Dina – pa to je samo potvrda onoga što smo svi znali: njih troje su disali kao jedno – zaključuje komšinica.

