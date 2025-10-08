"OBRAZ U OBRAZ" JE BIO FENOMEN: Zdravko Šotra nije bio samo reditelj

SA velikom tugom primljena je vesto odlasku Zdravka Šotre, reditelja čije je ime sinonim za neka od najvoljenijih televizijskih i filmskih ostvarenja jugoslovenskog i srpskog prostora.

Među brojnim delima koja je potpisao, posebno se ističe njegov rad na režiji kultnog šou programa "Obraz uz obraz", koji je u periodu od 1972. do 1974. godine suvereno vladao malim ekranima i s pravom ponosio titulom najpopularnijeg televizijskog šoua u čitavoj Jugoslaviji.

"Obraz uz obraz", u produkciji RTV Beograd, bio je više od običnog programa - bio je fenomen. Tokom 18 epizoda, Šotrina rediteljska vizija pretvorila je ovaj šou u nezaobilazan događaj za milione gledalaca. Emisiju su harizmatično vodili neponovljivi glumci Milena Dravić i Dragan Nikolić, čija je hemija doprinela jedinstvenom šarmu programa.

Koncipiran kao majstorska kombinacija duhovitih skečeva i vrhunskih muzičkih numera, "Obraz uz obraz" okupljao je krem jugoslovenske umetničke scene.

Kroz studio su prošla neka od najvećih imena tog doba, a zahvaljujući Šotrinom oku za talenat i sposobnosti da okupi najbolje, gledaoci su uživali u nastupima Miodraga Petrovića Čkalje, Đuze Stoiljkovića, Josipe Lisac, Sedmorice mladih, Lea Martina, Arsena Dedića i mnogih drugih. Među gostima koji su se vraćali iz epizode u epizodu bili su Kornelije Kovač, Leo Martin, Miki Jevremović, Mija Aleksić, Zdravko Čolić, Nada Knežević, Bisera i Senka Veletanlić, Zoran Radmilović i Vlastimir-Đuza Stojiljković. Autori muzike i nezaboravnih songova bili su Vojkan Borisavljević i Kornelije Kovač.

Zdravko Šotra nije bio samo reditelj; bio je i značajan deo scenarističkog tima, potpisujući osam epizoda. Uz njega su se na scenarističkoj "klupi" našli velikani pisane reči kao što su Ljubivoje Ršumović (11 epizoda), Siniša Pavić (10 epizoda), Milan Šećerović (10 epizoda), Predrag Perišić (7 epizoda) i Dušan Radović (6 epizoda), što je garantovalo izuzetan kvalitet sadržaja.

Njegovom smrću, jugoslovenska i srpska kultura gube jednog od svojih stubova. Ipak, delo Zdravka Šotre, a posebno "Obraz uz obraz", ostaje trajni spomenik njegovoj genijalnosti, sposobnosti da spoji umetnost i zabavu i stvori televizijski program koji je definisao jednu generaciju i zauvek se urezao u kolektivno pamćenje.

