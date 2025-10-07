ČAK 15 PEVAČA ODBILO OVAJ HIT HALIDA BEŠLIĆA: Pre nego što je stigla u ruke pokojnoj legendi narodne muzike niko nije hteo da je snimi

BOSANSKOHERCEGOVAČKI pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu, nakon velike borbe, u 72. godini.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

Jedan od najvećih hitova Halida Bešlića prvobitno je odbilo čak 15 pevača jer nisu videli potencijal, piše Senzacija.ba. Reč je o pesmi „Ja bez tebe ne mogu da živim“, objavljenoj 2016. godine za potrebe serije „Ubice mog oca“.

Ovu zanimljivost otkrio je autor pesme, Mirko Šenkovski Geronimo.

- To je pesma u koju sam i ja prestao da verujem. Ne bih sada govorio o imenima da nekoga ne dovedem u neprijatnu situaciju. Bilo je i nekoliko pevača iz Hrvatske kojima sam je nudio, ali nisu reagovali. Ta pesma je dugo stajala dok me jednog dana nije pozvao Halid i pitao imam li nešto novo. Rekao je da se snima serija i da traže nešto u stilu Tome Zdravkovića - prisetio se Geronimo jednom prilikom.

Neverovatna karijera

Inače, Bešlić iza sebe ima preko 20 albuma i skoro 200 pesama. Ovo je top 10 hitova, sudeći po YouTube pregledima:

„Ja bez tebe ne mogu da živim“ (2016) – 70 miliona pregleda

Romanija (2015), 54 miliona pregleda

Taman je (2018), 44 miliona pregleda

Miljacka ( 2008), 32 miliona pregleda

I zanesen tom ljepotom (1985), 24 miliona pregleda

Prokleta je žena ta (1986), 19 miliona pregleda

Hej zoro ne svani (1987), 17 miliona pregleda

Eh kad bi ti (1987), 16 miliona pregleda

Prvi poljubac (2003), 15 miliona pregleda

Lavanda (2013), 12 miliona pregleda

(Kurir)