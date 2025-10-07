ČAK 15 PEVAČA ODBILO OVAJ HIT HALIDA BEŠLIĆA: Pre nego što je stigla u ruke pokojnoj legendi narodne muzike niko nije hteo da je snimi
BOSANSKOHERCEGOVAČKI pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu, nakon velike borbe, u 72. godini.
Jedan od najvećih hitova Halida Bešlića prvobitno je odbilo čak 15 pevača jer nisu videli potencijal, piše Senzacija.ba. Reč je o pesmi „Ja bez tebe ne mogu da živim“, objavljenoj 2016. godine za potrebe serije „Ubice mog oca“.
Ovu zanimljivost otkrio je autor pesme, Mirko Šenkovski Geronimo.
- To je pesma u koju sam i ja prestao da verujem. Ne bih sada govorio o imenima da nekoga ne dovedem u neprijatnu situaciju. Bilo je i nekoliko pevača iz Hrvatske kojima sam je nudio, ali nisu reagovali. Ta pesma je dugo stajala dok me jednog dana nije pozvao Halid i pitao imam li nešto novo. Rekao je da se snima serija i da traže nešto u stilu Tome Zdravkovića - prisetio se Geronimo jednom prilikom.
Neverovatna karijera
Inače, Bešlić iza sebe ima preko 20 albuma i skoro 200 pesama. Ovo je top 10 hitova, sudeći po YouTube pregledima:
„Ja bez tebe ne mogu da živim“ (2016) – 70 miliona pregleda
Romanija (2015), 54 miliona pregleda
Taman je (2018), 44 miliona pregleda
Miljacka ( 2008), 32 miliona pregleda
I zanesen tom ljepotom (1985), 24 miliona pregleda
Prokleta je žena ta (1986), 19 miliona pregleda
Hej zoro ne svani (1987), 17 miliona pregleda
Eh kad bi ti (1987), 16 miliona pregleda
Prvi poljubac (2003), 15 miliona pregleda
Lavanda (2013), 12 miliona pregleda
(Kurir)
