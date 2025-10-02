RAZLOG JE ZANIMLJIV: Goga Sekulić veliki hit Biljane Jevtić pretočila u novo ruho (FOTO)
FOLK zvezda Goga Sekulić obradila stari veliki hit "Proklet da je ovaj život", koleginice Biljane Jevtić.
Kaver za ovu pesmu, Goga je uradila kod kod svog prijatelja i saradnika Aleksandra Kobca.
Osim njenih vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i Goginim izgledom.
Kako saznajemo, folk zvezda je odlučila da snimi ovu pesmu iz posebnog razloga. Pre 10 godina je u Pragu na jednom od nastupa uzela najveći bakšiš ikada pevajući ovu Biljaninu pesmu.
Podsetimo, Goga je tokom leta harala Crnogorskim primorjem. Svaki njen nastup bio je dupke pun, a pevačica je tokom leta uspela i da dovede liniju do savršenstva.
