NIKADA NISAM IŠLA LAKŠIM PUTEM: Goca Tržan o solističkom koncertu, trajanju, iskrenosti, emocijama (FOTO)

PESME biram najpre prema tome šta najviše volim, potom po onome šta ljudi najviše traže da čuju, a treće, konsultujem se ipak malo i sa svojom publikom, sa nekim ljudima koji vole moju muziku.

Foto: Jovana Ivanović

Sve ovo pop zvezda Gordana Goca Tržan će uraditi kako bi publici priredila nezaboravnu noć 17. oktobra na koncertu koji će održati u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom „Sad me jako zagrli“.

- Sa publikom delim sebe i svoju muziku 30 godina, a kako volim da kažem da ljubav traje tri decenije i tako godinama – istakla je pop zvezda na početku razgovora za „Večernje novosti“ i dodala:

- Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama. Najviše osećam uzbuđenje, zato što je muzika za mene, pre svega spektakl. Volim što je koncert u MTS dvorani jer volim ovaj prostor i ovde dolazila na koncerte, ali nastupala kada sam bila mala. Uzbuđena sam i u mnogome sam devojčica bez obzira na to što imam 51. godinu. Strašno volim taj momenat kada treba da izađem na binu i da se smejem, da igram, da se glupiram. Nekada je krindž, ali to sam ja. Ne mogu bolje od toga. Foto: Jovana Ivanović

*Na vaše koncerte dolaze pripadnici različitih generacija?

- Jako uživam na svojim nastupima, dijapazon ljudi koji dolazi je jako veliki. Ušla sam u "kategoriju žena" koju mogu svi da slušaju i na to sam veoma ponosna. Pevaćemo i „Srećo nečija“, „Vadi se na moje ludilo“, „Stoperku“, „Strašilo“, „U niskom letu“, „Voleo si skota“, „Ne daj mi ljubav“, „Grešila“, „Fitilj“, ma sve (smeh).

*Karijeru ste započeli 1994. u grupi „Tap 011“, da biste se kasnije, 1999. godine otisnuli u solo vode. Šta je bilo presudno što se kroz decenije to pokazalo kao uspešno i dugovečno?

- Ključ je ne pratiti trendove po svaku cenu, nego birati pesme po svom senzibilitetu i ukusu. Činjenice pokazuju da je sve ovo vredelo, egoistično je reći za sebe da si zvezda, ali verovatno je taj neki iks faktor postoji u meni, ma ja sam radnik udarnik. Moja muzika se menjala u odnosu na to kako sam se ja menjala. Ono što sam naučila za ovih 31. godinu, da ne moram svima da se sviđam, ne moraju svi da me vole i to je potpuno legitimno.

*Da li je bilo momenata kada ste poželeli da odustanete?

- Naravno, ali to je bilo kratkog daha, kada u nekom trenutku budem prezasićena nečega, a kažem „jao ne mogu više“, ali to me brzo prolazilo.

*Vi ste direktno i srčano išli kroz život. Da li bi vam možda bilo lakše da ste išli drugačijim putem?

- Nije me koštalo. I dalje sam živa, zdrava, postojim i živim od svog lika i dela. Nikad u životu nisam išla lakšim putem.

*Koji je vaš recept za trajanje?

- Tajna uspeha i istrajnosti je kvalitet i doslednost. Moj karakter je takav kakav je i ne mogu mnogo da ga menjam. Nikog nisam ostavljala ravnodušnim ni kada sam bila potpuno nepoznata, jer je moja pojava intenzivna i ne ostavljam ništa nedovršeno. Foto: Jovana Ivanović

SLANIŠI SU „LABAVIJI“

*Često ističete da je za vas kuvanje stvar improvizacije, mašte i ljubavi. Volite li da spremate više slana ili slatka jela?

- Više volim slaniše da pravim, zato što mi ti recepti daju slobodu da svaki put nešto dodam ili oduzmem i da uvek napravim drugačije jelo. Za slatkiše se čovek mora držati recepta, a ja ne volim "autoritete", čak ni te vrste. Slana hrana je malo „labavija“. Volela bih da se nađem u nekom kulinarskom programu gde od namirnica koje imate u tom trenutku da napravite neko jelo. Ne mora da to bude neka gozba ili ali mora da bude ukusno.

BONUS VIDEO:

