NIKADA NISAM IŠLA LAKŠIM PUTEM: Goca Tržan o solističkom koncertu, trajanju, iskrenosti, emocijama (FOTO)
PESME biram najpre prema tome šta najviše volim, potom po onome šta ljudi najviše traže da čuju, a treće, konsultujem se ipak malo i sa svojom publikom, sa nekim ljudima koji vole moju muziku.
Sve ovo pop zvezda Gordana Goca Tržan će uraditi kako bi publici priredila nezaboravnu noć 17. oktobra na koncertu koji će održati u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom „Sad me jako zagrli“.
- Sa publikom delim sebe i svoju muziku 30 godina, a kako volim da kažem da ljubav traje tri decenije i tako godinama – istakla je pop zvezda na početku razgovora za „Večernje novosti“ i dodala:
- Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama. Najviše osećam uzbuđenje, zato što je muzika za mene, pre svega spektakl. Volim što je koncert u MTS dvorani jer volim ovaj prostor i ovde dolazila na koncerte, ali nastupala kada sam bila mala. Uzbuđena sam i u mnogome sam devojčica bez obzira na to što imam 51. godinu. Strašno volim taj momenat kada treba da izađem na binu i da se smejem, da igram, da se glupiram. Nekada je krindž, ali to sam ja. Ne mogu bolje od toga.
*Na vaše koncerte dolaze pripadnici različitih generacija?
- Jako uživam na svojim nastupima, dijapazon ljudi koji dolazi je jako veliki. Ušla sam u "kategoriju žena" koju mogu svi da slušaju i na to sam veoma ponosna. Pevaćemo i „Srećo nečija“, „Vadi se na moje ludilo“, „Stoperku“, „Strašilo“, „U niskom letu“, „Voleo si skota“, „Ne daj mi ljubav“, „Grešila“, „Fitilj“, ma sve (smeh).
*Karijeru ste započeli 1994. u grupi „Tap 011“, da biste se kasnije, 1999. godine otisnuli u solo vode. Šta je bilo presudno što se kroz decenije to pokazalo kao uspešno i dugovečno?
- Ključ je ne pratiti trendove po svaku cenu, nego birati pesme po svom senzibilitetu i ukusu. Činjenice pokazuju da je sve ovo vredelo, egoistično je reći za sebe da si zvezda, ali verovatno je taj neki iks faktor postoji u meni, ma ja sam radnik udarnik. Moja muzika se menjala u odnosu na to kako sam se ja menjala. Ono što sam naučila za ovih 31. godinu, da ne moram svima da se sviđam, ne moraju svi da me vole i to je potpuno legitimno.
*Da li je bilo momenata kada ste poželeli da odustanete?
- Naravno, ali to je bilo kratkog daha, kada u nekom trenutku budem prezasićena nečega, a kažem „jao ne mogu više“, ali to me brzo prolazilo.
*Vi ste direktno i srčano išli kroz život. Da li bi vam možda bilo lakše da ste išli drugačijim putem?
- Nije me koštalo. I dalje sam živa, zdrava, postojim i živim od svog lika i dela. Nikad u životu nisam išla lakšim putem.
*Koji je vaš recept za trajanje?
- Tajna uspeha i istrajnosti je kvalitet i doslednost. Moj karakter je takav kakav je i ne mogu mnogo da ga menjam. Nikog nisam ostavljala ravnodušnim ni kada sam bila potpuno nepoznata, jer je moja pojava intenzivna i ne ostavljam ništa nedovršeno.
SLANIŠI SU „LABAVIJI“
*Često ističete da je za vas kuvanje stvar improvizacije, mašte i ljubavi. Volite li da spremate više slana ili slatka jela?
- Više volim slaniše da pravim, zato što mi ti recepti daju slobodu da svaki put nešto dodam ili oduzmem i da uvek napravim drugačije jelo. Za slatkiše se čovek mora držati recepta, a ja ne volim "autoritete", čak ni te vrste. Slana hrana je malo „labavija“. Volela bih da se nađem u nekom kulinarskom programu gde od namirnica koje imate u tom trenutku da napravite neko jelo. Ne mora da to bude neka gozba ili ali mora da bude ukusno.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
OVO NE MOGU DA JOJ OPROSTE: Zašto deo estrade voli da napada Viki Miljković (FOTO)
24. 09. 2025. u 19:40
SA 22 GODINE POČELA KARIJERU: Pevačica sanja učešće na "Pesmi za Evroviziju" (FOTO)
24. 09. 2025. u 18:40
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)