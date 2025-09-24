Poznati

SA 22 GODINE POČELA KARIJERU: Pevačica sanja učešće na "Pesmi za Evroviziju" (FOTO)

Dušan Cakić

24. 09. 2025. u 18:40

MLADA i talentovana pevačica Maša Vuk koja već sada, sa samo 22 godine, jasno pokazuje da je pred njom svetla muzička budućnost.

Foto: Irina Duplevskaja

Studentkinja psihologije i umetnica u duši, Maša je od malih nogu bila okružena muzikom – prvi put je stala na scenu sa svega 9 godina, kada je debitovala na koncertu „Naša deca“. Taj trenutak je bio prekretnica: od tada, muzika postaje njen poziv i način izražavanja.

Ovog leta Maša je sa pesmom "Živa Rano" nastupila na regionalnoj večeri na festivalu "Biser Jadrana".

Nakon toga, njen talenat je potvrđen i na festivalu "Ohrid Fest – Ohridski Trubaduri", gde je osvojila nagradu za najboljeg debitanta.

U Ohridu ja izvela pesmu "Ti si moja ljubav", za koju je muziku pisala Lena Kovačević, tekst Violeta Mihajlovska i Lena, a aranžman Nemanja Mihajlović.

Maša je veliki ljubitelj festivala, a posebno ističe značaj manifestacija kao što su "Beogradsko proleće" i "Pesma za Evroviziju" (PZE), gde jednog dana priželjkuje i svoje učešće.

Mašina umetnička priča tek počinje, a svi pokazatelji govore da pred njom stoji blistava karijera.

 

