MLADA ZVEZDA OTKRILA ISTINU: Sandra Afrika je izabrala baš mene (FOTO)
MLADI pevač Krle, koji je danas TikTok zvezda sa hiljadama fanova među mlađom publikom, svoj prvi muzički angažman duguje, ni manje ni više, nego Sandri Africi.
– Šetao sam s drugarima kroz jedan tržni centar i u nekom lokalu vidim Sandru. Naravno da sam je primetio, ko ne bi. Kasnije sam saznao da su baš tada dogovarali snimanje spota. Samo mi je mahnula i rekla: „Dođi!". Bio sam zatečen, ali sam prišao. Nas je bilo desetak, a ona je izabrala baš mene da budem deo njenog spota. Naravno da sam odmah prihvatio. Zahvalan sam joj i svoj početak uvek ću vezivati za nju – kaže mladi influenser.
Nakon tog spontanog susreta, njegova popularnost je počela da raste, a TikTok je postao mesto gde je Krle još više došao do izražaja. Njegova energija, harizma i direktan kontakt s publikom doneli su mu veliku bazu fanova.
Ipak, iako uživa u pažnji na društvenim mrežama, Krle jasno zna gde želi da ide.
– Društvene mreže su sjajna platforma, ali moj cilj je muzika. Ja sam pevač i performer i želim tome potpuno da se posvetim. Nedavno sam izbacio pesmu Aventador, i presrećan sam što je, bez velike reklame, našla svoj put do publike – iskreno poručuje Krle.
Njegova priča tek počinje, a sa ovakvom kombinacijom talenta, posvećenosti i autentične energije – muzička scena može da očekuje još mnogo od njega.
