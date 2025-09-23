Poznati

MLADA ZVEZDA OTKRILA ISTINU: Sandra Afrika je izabrala baš mene (FOTO)

Dušan Cakić

23. 09. 2025. u 17:40

MLADI pevač Krle, koji je danas TikTok zvezda sa hiljadama fanova među mlađom publikom, svoj prvi muzički angažman duguje, ni manje ni više, nego Sandri Africi.

FOTO: Novosti

– Šetao sam s drugarima kroz jedan tržni centar i u nekom lokalu vidim Sandru. Naravno da sam je primetio, ko ne bi. Kasnije sam saznao da su baš tada dogovarali snimanje spota. Samo mi je mahnula i rekla: „Dođi!". Bio sam zatečen, ali sam prišao. Nas je bilo desetak, a ona je izabrala baš mene da budem deo njenog spota. Naravno da sam odmah prihvatio. Zahvalan sam joj i svoj početak uvek ću vezivati za nju – kaže mladi influenser.

Nakon tog spontanog susreta, njegova popularnost je počela da raste, a TikTok je postao mesto gde je Krle još više došao do izražaja. Njegova energija, harizma i direktan kontakt s publikom doneli su mu veliku bazu fanova.

FOTO: Novosti

Ipak, iako uživa u pažnji na društvenim mrežama, Krle jasno zna gde želi da ide.

– Društvene mreže su sjajna platforma, ali moj cilj je muzika. Ja sam pevač i performer i želim tome potpuno da se posvetim. Nedavno sam izbacio pesmu Aventador, i presrećan sam što je, bez velike reklame, našla svoj put do publike – iskreno poručuje Krle.

Njegova priča tek počinje, a sa ovakvom kombinacijom talenta, posvećenosti i autentične energije – muzička scena može da očekuje još mnogo od njega.

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

