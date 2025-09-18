NOVI ALBUM NA PROLEĆE SLEDEĆE GODINE: Edita Aradinović o letnjnoj turneji, inspiraciji i privatnim veseljima (FOTO)

DRAGO mi je što mladi slušaju moje pesme, ali je to i velika odgovornost za mene da im budem dobar uzor i neko na koga mogu da se ugledaju. Prvo polazim od sebe, sećam se kako sam ja gledala na svoje idole, koliko sam ih volela.

Ovim rečima za „Večernje novosti“ popularna pevačica Edita Aradinović opsiuje koliko je srećna što je uzor mladim ljudima tokom svih ovih godina koliko postoji na muzičkoj sceni, ali i ističe da nekada može doći i da razočarenja, ali da se to i njenom slučaju nije desilo.

- Nekad i nije najbolja opcija da upoznaš svog idola, jer možeš da se razočaraš. Smatram da svaka javna ličnost, konkretno pevač treba da neguje svoju dušu i izvan kamera, ali nažalost to je težak posao. Tu malo radi i ego i to što smo mi poznate ličnosti, a u suštini mi smo svi isti, ljudi smo od krvi i mesa. Kao i svi normalni ljudi vršimo nuždu, nema nikakve razlike.

*Vodite računa o svom izgledu, da li ste zadovoljni onim što vidite u ogledalu?

- Ugojila sam se deset kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Navikla sam da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako „ubucila“. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja (smeh).

*Ovo leto bilo je radno za vas, kakva je iz vašeg ugla bila letnja turneja?

- Radila i ne mogu da se preterano žalim. Situacija u Crnoj Gori na primorju nije bila kao nekada, sve je bilo duplo manje. Bio je narod, ali nije to to. Ne mogu da uporedim ni sa jednom godinom pre. Važno je da je bilo posla, jer šta bih uopšte rekla da ga uopšte nema, tako bi bilo ružno sa moje strane da se žalim.

*Pored diskoteka i trgova, radili ste i privatna i romska veselja. Često se polemiše o bakšišima na istim, kako je bilo u vašem slučaju?

- Opšte je poznato da izvođači ne uzimaju bakšiš, nego da je to garancija, da se kroz to plaćaju muzičari. To je njihov merak, koji možete da ispoštujete ili ne. Sve preko toga se vraća mladencima. Izvođač dođe i kaže koliko košta. Imate jednog čoveka koji je zadužen da cele večeri prati koliko pevač para uzima. Kada počnu da „prelivaju evri“ iz ruke, taj čovek skuplja novac. Na kraju veselja, ako bakšiš premaši iznos koji je dogovoren za nastup, taj višak se vraća mladencima. Bakišiš se ne uzima, to je deo običaja, da izgleda što bogatije i veselije.

*Singlovima „Riba i po“ i „Dilema“ ste najavili novi album. Kada će ugledati svetlost dana?

- Biću smelija i objaviti nastavak album u celini, ne više jednu po jednu pesmu. Nadam se da će ceo CD biti gotov na proleće sledeće 2026. godine. Kada je reč o pesmama, već godinama ih intuitivno čuvam. One su kao vino. Takođe, ja sam sazrela, smatram da to mogu da iznesem kako treba.

SAMA SAM SE BORILA

*Bez ustezanja ističete da sa ste se sami borili za svoje „parče neba“ na estradnoj sceni?

- Nikada me nije bilo stid da pričam o tome koliko je bilo teško kada sam počela. Na početku muzičke karije nisam imala novca ni da sebi priuštim štikle. Sećam se da sam obuvala mamine, a ona nosi tri broja manje cipele nego ja. Nakon te prve svirke u cipelama koje mi nisu odgovarale, otišla sam u radnju i kupila neke jeftine. Nosila sam ih stalno dok se na jednoj cipeli nije polomila štikla. Baš sam ih iznosala za sve pare. Danas mogu da priuštim sebi znatno skuplje na čemu sam zahvalna. Sve je to put koji bih prošla ponovo i da mogu da biram.