MORAM VODITI RAČUNA O SEBI: Nikola Rokvić vodi zdrav život i vežba punom parom (FOTO)

POPULARNI pevač Nikola Rokvić prepoznatljiv je po sportskom duhu i navikama, a pre nekoliko godina, odlučio je da ozbiljno transformiše svoje telo.

Foto: Privatna arhiva

Nikola vredno trenira, a to se vidi i po njegovoj izvajanoj figuri na kojoj se ocrtava svaki mišić.

Mladi Rokvić nam je otkrio kako je doveo svoj izgled do željenog izgleda nakon što je odlučio da povede računa o svom zdravlju i izgledu. Foto: Privatna arhiva

- Sećam se da je 2021. godina za mene bila veoma teška. Otac se, pre nego što je preminuo, godinu dana borio sa opakim neprijateljem. Taj period mi je bio stresan, pa nisam imao volju da treniram, ali ni da vodim računa o ishrani. Zato sam se i ugojio skoro 20 kilograma. U jednom momentu sam se trgao i shvatio da moram nešto da uradim za sebe – istakao je Nikola za naš list i dodao:

- Krenuo sam na kik-boks četiri puta nedeljno. U početku sam te treninge kombinovao sa trčanjem. Ali zbog prirode posla nisam dovoljno trenirao. Kada sam shvatio da nemam rezultate, sabrao sam se i počeo redovno da radim vežbe sa trenerom, koji mi je uveo trening snage i program ishrane. Smanjio sam unos ugljenih hidrata, a povećao unos proteina i masti.

BONUS VIDEO:

Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja