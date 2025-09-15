PETICIJA NA POMOLU: Srpski pevač iz Austrije snima spot u muzeju čuvenog muzičara, a građani Beča ljuti (FOTO)

PEVAČ Aleksandar Milošević, koji je rođen i odrastao u Beču, odlučio je da potraži svoje mesto pod estradnim suncem.

Foto: Ivica Stefanović

Do sada je objavio dve pesme, a za početak jeseni najavio je novi projekat – numeru za koju će spot snimiti na nesvakidašnjoj lokaciji.

Kako saznajemo, Aleks je uspešan i u privatnom poslu, pa je samim tim u kontaktu sa brojnim ljudima u prestonici Austrije, pa je tako Milošević dobio dozvolu da u muzeju Johana Štrausa snimi kadrove za svoju novu pesmu. Ovaj muzej u prestonici Austrije posvećen je životu i delu slavnog kompozitora, a u njemu se nalaze brojni lični predmeti, uključujući i njegovu prvu violinu.

Iako do sada nikome nije palo na pamet da muzički spot realizuje u ovom prostoru, Miloševićeva ideja izazvala je burne reakcije. Deo javnosti u Beču navodno nije oduševljen planovima, pa se čak pominje i mogućnost pokretanja peticije. Sam pevač za naš portal tvrdi da je cela priča prenaduvana.

– Došlo je do mene da se manja grupa ljudi bavi uopšte ovom temom. Koliko sam razumeo, to je jedan član porodice nekoga iz muzeja, ko pokušava na sve načine da izminira samo snimanje – rekao je Aleks za "Večernje novosti" kada smo ga pozvali za komentar.

Ipak, snimanje je zakazano za nekoliko dana, čini se da će projekat ići po planu, budući da su sve potrebne dozvole obezbeđene.

