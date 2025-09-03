PEVAĆE TRI SATA I ISPRIČAĆE SVOJU ŽIVOTNU PRIČU: Svi detalji koncerata Ane Bekute (FOTO)

PROSLAVU jubileja 40 godina bavljenja muzikom zvezda narodne muzike Ana Bekuta rešila je da proslavi u Sava centru i to ne jednim, već sa dva koncerta koje je zakazala na dan svog rođendana 6. septembra i dan kasnije, 7. septembra.

Foto: Dejan Milićević/Privatna arhiva

Iako je medijska kampanja krenula pre nekoliko meseci detalji dva muzička spektakla strogo su čuvani u tajnosti, a proslavljena pevačica u svojim intervjuima nije otkrivala kako će koncerti u Beogradu, posle punih šest godina koliko nije pevala u glavnom gradu, izgledati. Obelodanila je da je ovaj put rešila da kompletnu režiju poveri poznatom glumcu Miloradu Mikiju Damjanoviću, da će je kao i prethodnih godina pratiti orkestar Miloša Rosića i da će kostime dizajnirati Igor Todorović. To je bilo sve što je podelila s javnošću. Foto: Dejan Milićević

Ipak, izvor blizak pevačici otkrio je detalje za "Večernje novosti" koji nedvosmisleno upućuju da će ovo biti poseban i do sada neviđen „narodnjački“ koncert.

- Ana je ovaj koncert sa Mikijem Damjanovićem počela da osmišljava pre tačno godinu dana, da bi tek na kraju proleća ove godine odobrila scenario koji je nekoliko puta osvežen novim detaljima - počinje izvor i dodaje:

- Zbog jubileja posebno je radila na repertoaru želeći da tokom obe večeri otpeva sve hitove koje publika voli, ali i da izvede pesme koje do sada nikada nije pevala uživo. Program će trajati oko tri sata, a Ana će nastupati bez gostiju. Na sceni će pored nje tokom koncerta biti i 35 izvođača, kako muzičara, pratećih vokala, tako i igrača. Da je želela da sve izgleda drugačije svedoči izvor koji navodi da se Ana tokom koncerata neće presvlačiti.

- Navikli smo da muzičke zvezde tokom koncerta promene i nekoliko stajlinga, ali Ana je rešila da ispoštuje koncept reditelja i bude samo u jednoj haljini. Za svaki koncert Igor Todorović je osmislio po jedan unikatni model, a materijali su u njegov atelje došli iz Austrije i Italije - kaže izvor za naš medij. Foto: Privatna arhiva

Kako bismo proverili saznanja pozvali smo Milorada Damjanovića koji je bio iznenađen pitanjem, ali nam je mnogo toga i potvrdio.

- Ana Bekuta, pored toga što je moja omiljena pevačica, a i moja Pribojka, zaslužuje jedan osmišljen i dubok koncert, za svoj jubilej- počeo je glumac i nastavio:

- Ana se menjala vremenom, pratila trendove, a ostala je svoja, nikad ne podcenjujući svoju publiku. Potrudio sam se da napravim jednu pozorišnu priču o njenom životu, kroz njene pesme. Na sceni će biti 12 muzičara, 16 igrača, i Ana tri sata sama, a publici će pričati svoju životnu priču.

Na kraju razgovora Damjanović je naglasio da će se ovi koncerti razlikovati od svih koje je Bekuta do sada organizovala:

- Biće ovo potpuno drugačija Ana, moderna, a opet svoja. Moja radost i kreativnost su na maksimumu - poentirao je poznati glumac i redetilj koncerata Ane Bekute.

- Podsećanja radi koncert zakazan za 6. septembar je rasprodat, a karte za 7. septembar se još uvek mogu naći u prodaji.