DIRLJIVA I EMOTIVNA NOĆ: Dragana Mirković u Bugarskoj dobila ovacije od 30 hiljada ljudi, najveći spektakli tek slede za kraj leta (FOTO)

DA JE Dragana Mirković neprikosnovena balkanska muzička carica, još jednom je potvrdila spektakularnim koncertom u bugarskom gradu Vraca, gde je na prepunom stadionu "Hristo Botev" pevala pred više od 30 hiljada ljudi.

Foto: Privatna arhiva

Publika je od prvog do poslednjeg takta bila na nogama, pevala svaku pesmu sa njom, a ovacije koje je dobila jasno su pokazale da Dragana nema ravne na celom Balkanu.

Koncert za pamćenje još jednom je pokazao zašto je njeno ime simbol emocije, energije i vrhunskog muzičkog doživljaja. Kao i mnogo puta do sada, muzička zvezda je sišla u publiku, a to je potez po kom je poznata još od devedesetih, kada je kao jedna od prvih svetskih zvezda počela redovno da se meša sa narodom tokom nastupa, stvarajući poseban kontakt i emociju koja se retko viđa. Foto: Privatna arhiva

Publika u Vraci je sve to nagradila ogromnom ljubavlju i gromoglasnim aplauzima, a otpevala je i nekoliko duetskuh pesama sa Miletom Kitićem, s kojim je te večeri podelila scenu, što je izazvalo pravo oduševljenje fanova.

- Bio je narod iz cele Bugarske i to je lepo videti i drago mi je zbog toga. Vladala je lepa energija i posebna emocija. U publici je bilo mnogo mladih ljudi, to me je mnogo radovalo, jer oni su i deca za mene. Dirljiva i emotivna muzička noć je ostala u mom srcu - poručila je folk diva za naš list pet minuta nakon silaska sa bine.

Draganina letnja turneja do sada je okupila više od 600 hiljada ljudi širom regiona, a to je broj koji bi bio impresivan i za svetske muzičke zvezde. Ipak, ono najveće tek dolazi!

Folk zvezda već 5. septembra stiže u Beograd, gde će nastupiti na Kalemegdanu (Donji grad), a očekuje se spektakl pod vedrim nebom u jedinstvenom ambijentu srpske prestonice. Foto: Privatna arhiva

Nakon toga sledi niz nastupa na domaćim manifestacijama, kao što su "Župska berba" u Aleksandrovcu i u Mrčajevcima na "Kupusijadi".

Za kraj letnjeg dela turneje, zakazan je veličanstven koncert u Sarajevu, 27. septembra, u dvorani "Zetra", što će biti vrhunac turneje i još jedno podsećanje na to koliku ljubav region gaji prema jednoj od najvećih zvezda sa ovih prostora.

Dragana je žena koja već decenijama piše muzičku istoriju i dalje neumorno ruši rekorde, puni stadione i stvara emocije koje se pamte ceo život.