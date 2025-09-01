DIRLJIVA I EMOTIVNA NOĆ: Dragana Mirković u Bugarskoj dobila ovacije od 30 hiljada ljudi, najveći spektakli tek slede za kraj leta (FOTO)
DA JE Dragana Mirković neprikosnovena balkanska muzička carica, još jednom je potvrdila spektakularnim koncertom u bugarskom gradu Vraca, gde je na prepunom stadionu "Hristo Botev" pevala pred više od 30 hiljada ljudi.
Publika je od prvog do poslednjeg takta bila na nogama, pevala svaku pesmu sa njom, a ovacije koje je dobila jasno su pokazale da Dragana nema ravne na celom Balkanu.
Koncert za pamćenje još jednom je pokazao zašto je njeno ime simbol emocije, energije i vrhunskog muzičkog doživljaja. Kao i mnogo puta do sada, muzička zvezda je sišla u publiku, a to je potez po kom je poznata još od devedesetih, kada je kao jedna od prvih svetskih zvezda počela redovno da se meša sa narodom tokom nastupa, stvarajući poseban kontakt i emociju koja se retko viđa.
Publika u Vraci je sve to nagradila ogromnom ljubavlju i gromoglasnim aplauzima, a otpevala je i nekoliko duetskuh pesama sa Miletom Kitićem, s kojim je te večeri podelila scenu, što je izazvalo pravo oduševljenje fanova.
- Bio je narod iz cele Bugarske i to je lepo videti i drago mi je zbog toga. Vladala je lepa energija i posebna emocija. U publici je bilo mnogo mladih ljudi, to me je mnogo radovalo, jer oni su i deca za mene. Dirljiva i emotivna muzička noć je ostala u mom srcu - poručila je folk diva za naš list pet minuta nakon silaska sa bine.
Draganina letnja turneja do sada je okupila više od 600 hiljada ljudi širom regiona, a to je broj koji bi bio impresivan i za svetske muzičke zvezde. Ipak, ono najveće tek dolazi!
Folk zvezda već 5. septembra stiže u Beograd, gde će nastupiti na Kalemegdanu (Donji grad), a očekuje se spektakl pod vedrim nebom u jedinstvenom ambijentu srpske prestonice.
Nakon toga sledi niz nastupa na domaćim manifestacijama, kao što su "Župska berba" u Aleksandrovcu i u Mrčajevcima na "Kupusijadi".
Za kraj letnjeg dela turneje, zakazan je veličanstven koncert u Sarajevu, 27. septembra, u dvorani "Zetra", što će biti vrhunac turneje i još jedno podsećanje na to koliku ljubav region gaji prema jednoj od najvećih zvezda sa ovih prostora.
Dragana je žena koja već decenijama piše muzičku istoriju i dalje neumorno ruši rekorde, puni stadione i stvara emocije koje se pamte ceo život.
