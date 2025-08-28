DECA SU MOJA NAJVERNIJA PUBLIKA: Anđela Ignjatović Breskvica o koncertu na „Roštiljijadi“, letnjoj turneju, novitetima, fanovima (FOTO)

MLADA muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica priredila je publici nezaboravni provod na tročasovnom koncertu na 35. „Roštiljijadi“.

Foto: Marko Cvetković

Krenula je sa hitom „Gnezdo orlovo“, a Leskovčane je podsetila i na pesme sa prvog studijskog albuma „Turbo i folk“, kao što su „Natalna“, „Nisam ti ja mama“, „Australija“ i na numere sa početka karijere „Čini“, „Do gole kože“, „Drift“.

- Volim da pevam kocnerte na otvorenom, zato što tu može da dođe publka od 7 do 77 godina, jer nije diskoteka, gde nije ograničenje starosnih dobi. Naravno, „Roštiljijada“ je bila idealna za to. Foto: Marko Cvetković

U razgovoru za „Večernje novosti“, našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i i zvaničnom voditelju "Roštiljijade", Anđela je istakla je počastvovana zato što je najmlađi obožavaju.

- To ne može ni sa čim da se meri. Deca su moja najvernija publika, jer su oni iskreni i čiste duše. To je pored pesama koje stvaram, za jednog izvođača najznačajnije. Foto: Marko Cvetković

*Ovo je leto je bilo radno, da li je bilo vremena da se „ugrabi“ za predah?

- Ne. Moram da priznam da je iza mene mene najuspešnija i najplodonosnija letnja sezona i turneja. U bilo kom mestu gde sam nastupala publka je horski pevala sa mnom uglas i samo želim da se tako nastavi i s jeseni.

*Vaš muzički opus čine kompozicije različitog žanra i pravca. Kako birate pesme?

- Varira i zavisi od mog raspoloženja i momenta. Kod mene je slučaj kako se u tom trenutku osećam kada čujem melodiju i demo-snimak. Mora da me dirne u dušu.

*Da li su na vidiku muzički noviteti?

- Jesu. Uskoro ulazim u studio, snimam singl koji ću uskoro objaviti i pokloniti mojoj publici da sluša, ali i zajedno da ga pevamo na koncertima koji tek predstoje. Foto: Novosti

*Odakle crpite inspiraciju za scenski stil?

- Nosim šta mi se dopada u čemu se prijatno osećam, a to je najvažnije. Volim da menjam stil i eksperimentišem, a to zavisi isključio od mog raspoloženja i zanimljivo mi je.

*Šta je za vas pravo merilo uspeha?

- Nije mi važan, pogotovo u poslednje vreme. Smatram da se to veoma promenilo i da nikako nije merilo uspeha. Moj uspeh potvrđuju prepuni klubovi i publika koja na sav glas peva moje pesme, kao i osmesi sa kojima se vraćaju sa mojih koncerata. Foto: Novosti

ISTA SAM NA SCENI I VAN NjE

*KOJE su najveće sličnosti i razlike između Anđele i Breskvice?

- Ne postoji razlika. Trudim se da uvek budem prirodna, onakva kakva sam privatno. Ista sam na sceni i van nje.