DECA SU MOJA NAJVERNIJA PUBLIKA: Anđela Ignjatović Breskvica o koncertu na „Roštiljijadi“, letnjoj turneju, novitetima, fanovima (FOTO)
MLADA muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica priredila je publici nezaboravni provod na tročasovnom koncertu na 35. „Roštiljijadi“.
Krenula je sa hitom „Gnezdo orlovo“, a Leskovčane je podsetila i na pesme sa prvog studijskog albuma „Turbo i folk“, kao što su „Natalna“, „Nisam ti ja mama“, „Australija“ i na numere sa početka karijere „Čini“, „Do gole kože“, „Drift“.
- Volim da pevam kocnerte na otvorenom, zato što tu može da dođe publka od 7 do 77 godina, jer nije diskoteka, gde nije ograničenje starosnih dobi. Naravno, „Roštiljijada“ je bila idealna za to.
U razgovoru za „Večernje novosti“, našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i i zvaničnom voditelju "Roštiljijade", Anđela je istakla je počastvovana zato što je najmlađi obožavaju.
- To ne može ni sa čim da se meri. Deca su moja najvernija publika, jer su oni iskreni i čiste duše. To je pored pesama koje stvaram, za jednog izvođača najznačajnije.
*Ovo je leto je bilo radno, da li je bilo vremena da se „ugrabi“ za predah?
- Ne. Moram da priznam da je iza mene mene najuspešnija i najplodonosnija letnja sezona i turneja. U bilo kom mestu gde sam nastupala publka je horski pevala sa mnom uglas i samo želim da se tako nastavi i s jeseni.
*Vaš muzički opus čine kompozicije različitog žanra i pravca. Kako birate pesme?
- Varira i zavisi od mog raspoloženja i momenta. Kod mene je slučaj kako se u tom trenutku osećam kada čujem melodiju i demo-snimak. Mora da me dirne u dušu.
*Da li su na vidiku muzički noviteti?
- Jesu. Uskoro ulazim u studio, snimam singl koji ću uskoro objaviti i pokloniti mojoj publici da sluša, ali i zajedno da ga pevamo na koncertima koji tek predstoje.
*Odakle crpite inspiraciju za scenski stil?
- Nosim šta mi se dopada u čemu se prijatno osećam, a to je najvažnije. Volim da menjam stil i eksperimentišem, a to zavisi isključio od mog raspoloženja i zanimljivo mi je.
*Šta je za vas pravo merilo uspeha?
- Nije mi važan, pogotovo u poslednje vreme. Smatram da se to veoma promenilo i da nikako nije merilo uspeha. Moj uspeh potvrđuju prepuni klubovi i publika koja na sav glas peva moje pesme, kao i osmesi sa kojima se vraćaju sa mojih koncerata.
ISTA SAM NA SCENI I VAN NjE
*KOJE su najveće sličnosti i razlike između Anđele i Breskvice?
- Ne postoji razlika. Trudim se da uvek budem prirodna, onakva kakva sam privatno. Ista sam na sceni i van nje.
