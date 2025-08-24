ŽELJKO SAMARDŽIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Iza mene ostaće mnoge lepe pesme (FOTO)

UŽIVAM u studiju, kao i na koncertima. Jedno drugo uslovljava. Ono što je zahtevno, su možda ta putovanja i umor koji uzrokuju. Za dobar glas je neophodan odmor i san. Svaki posao ima svojih lepših i ne baš tako lepih strana. Toliko ljudi na ovom svetu, ne znaju čime bi se bavili, a ja ne samo da znam, nego upravo to radim i svim srcem uživam u tome.

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje Željko Samardžić, jedan od omiljenih izvođača na našoj pop sceni. Dodaje da su mu nastupi na velikim i malim binama doneli pregršt te ljubavi koja, kako ponosno ističe, struji u dva pravca.

Ovog leta publiku je obradovao novom pesmom "Kapućino" koja je bila "na čekanju", a koju je odavno napisala sada pokojna Marina Tucaković. Foto: Privatna arhiva

*Zašto je toliko dugo čekala da baš dada bude objavljenja?

- Iskren da budem sve ove godine su proletele veoma brzo, a ja sam godinama govorio “sledeće godine u leto ide “Kapućino””. Nekoliko slobodnih dana sam iskoristio za dogovor sa mojim prijateljima iz Nikšića i Tivta da snimimo spot u Dobroti, gde provodim slobodne dane u letnjem periodu. Za dobru pesmu nikad nije kasno. Pokojna Marina je za mene napisala preko stotinu pesama i ova pesma je sada "došla na red".

*Kako danas izgleda proces traženja novih kompozicija?

- Na moju sreću davno sam shvatio koliko nama pevačima znači odlično urađena numera. Uvek sam sa radošću uzimao ono što mi se najviše dopada, tako da se moj ukus, potpuno slaže da ukusom publike. Trenutno raspolažem sa dvadesetak vrhunskih pesama i gorim od želje da ih pustim u eter što pre, kako bih podelio svoju radost sa onima koji poštuju i vole ono što ja radim.

*I ovo leto je radno za vas, da li je neki nastup ostavio poseban utisak?

- Najveća radost za mene i moju ekipu je što smo s ljubavlju i poštovanjem dočekani od Vardara pa do Triglava. Na svakom od tih koncerata se rodi neka nova ljubav. Moja najmlađa ćerka Minja na mom instagram-profilu redovno objavljuje video-zapise i fotografije koje govore više od reči. Teško mi je da odvojim neki grad kao najbolji, jer u svakom gradu je bila odlična atmosfera. Hvala svima ljudima od srca što dolaze u tolikom broju.

*Očekuje vas 14. decembra i veliki tradicionalni koncert u Plavoj dvorani Sava centra. Po čemu će se razlikovati od svih prethodnih?

- Sava Centar je mesto na kom sam do sada imao preko pedeset koncerata, uključujući i moj prvi solistički. Raduje me susret sa publikom koja može da očekuju neke nove pesme, a provod će biti jednako dobar kao i do sada.

*Još 1984. snimili ste album sa grupom "Rondo", a tri godine kasnije i svoj studijski solistički prvenac. Sa tolikim iskustvom šta danas predstavlja profesionalni izazov?

- Počeo sam profesionalno da pevam veoma mlad. Davne 1971. godine pevao sam prvi doček Nove godine u starom hotelu "Ljubuški". Od tada pa do dana današnjeg za sebe mogu reći da sam profesionalac u svom poslu. Za mene je svaki sledeći koncert izazov, jer se od mene očekuje da budem na najvišem nivou. Zasada mi to polazi za rukom.

*Kad se prisetite svojih početaka, kakvi su bili snovi i ambicije u tom periodu?

- Sve svoje snove sam ostvario. Moja deca i moji unuci su vredni i srećni ljudi. Izuzetno sam ponosan na njih i trudim se da i oni budu što više ponosni na mene. Želim samo da ostavim iza sebe što više lepih pesama dok me još služi glas. “Pamtite me po pesmama mojim” kako je davno napisao veliki Duško Trifunović. Foto: Privatna arhiva

JA SAM "STARA ŠKOLA"

*KAKO vam izgleda današnja popularna muzika?

- Moj ukus je „stara škola“. Volim pesme koje su melodijski skockane, to mi je najvažnije. Ovaj današnji trend nije baš po mojoj meri, ali ponuda je široka, pa svako može izabrati i slušati šta god poželi.