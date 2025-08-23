Poznati

JOŠ JEDNA ŽRTVA U NIZU: Poznati pevač ubijen na parkingu

23. 08. 2025. u 17:30

POZNATI meksički muzičar Ernesto Barahas ubijen je na parkingu u Zapopanu.

Foto: pixabay

Pevač grupe Enigma Norteno, koja je izvodila "šansone" veličajući narko-kartele, postao je najnovija žrtva u nizu ubistava narko-dilera.

Dvojica muškaraca na motociklu su se zaustavila pored muzičara i otvorila vatru, ubivši još jednu osobu i ranivši ženu u nogu. Ovo ubistvo je poslednje u nizu ubistava izvođača narkokoridosa, kontroverznog muzičkog žanra koji slavi podvige ozloglašenih narko-kartela.

Meksičke kriminalne bande često plaćaju muzičarima da pišu i izvode pesme koje veličaju njihove aktivnosti, ali izvođači se često nađu upleteni u međusobne ratove.

