JOŠ JEDNA ŽRTVA U NIZU: Poznati pevač ubijen na parkingu
POZNATI meksički muzičar Ernesto Barahas ubijen je na parkingu u Zapopanu.
Pevač grupe Enigma Norteno, koja je izvodila "šansone" veličajući narko-kartele, postao je najnovija žrtva u nizu ubistava narko-dilera.
Dvojica muškaraca na motociklu su se zaustavila pored muzičara i otvorila vatru, ubivši još jednu osobu i ranivši ženu u nogu. Ovo ubistvo je poslednje u nizu ubistava izvođača narkokoridosa, kontroverznog muzičkog žanra koji slavi podvige ozloglašenih narko-kartela.
Meksičke kriminalne bande često plaćaju muzičarima da pišu i izvode pesme koje veličaju njihove aktivnosti, ali izvođači se često nađu upleteni u međusobne ratove.
(alo.rs)
Preporučujemo
SAČEKUŠA: Sudija brutalno ubijen, telo oskrnavljeno
16. 08. 2025. u 23:58
UŽAS: Devojčicu ujela kobra u parku
17. 08. 2025. u 00:20
ZLOČIN RASVETLjEN POSLE 48 GODINA: Silovanje iz 1977. godine neće proći bez kazne?
13. 08. 2025. u 18:46
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Žena i dvoje dece poginuli u strašnoj saobraćajnoj nesreći
08. 08. 2025. u 21:30
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)