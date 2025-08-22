UJDURMOM SE VRATIO: Amar Gile Jašarspahić čistom emocijom očarao narod (FOTO)
POPULARNI pevač Amar Gile Jašarspahić posle dužeg vrmena medijske ilegale vratio se na muzičku scenu.
Naime, Gile je objavio novu pesmu "Ujdurma", kojojm je doneo savremen pop zvuk sa primesama elektronike i snažnom energijom.
- Želeo sam ovom pesmom da prenesem poruku da još uvek postoje numere odsvirane uživo. Numera je snimljena upravo na taj način, bez ikakvih korekcija u studiju. Ovim projektom najavljujem i početak objavljivanja novog albuma, pa publika može da očekuje svakog meseca nešto kvalitetno od mene - istakao je pevač za "Večernje novosti".
Nema sumnje da će pevač novim muzičkim materijalom nastaviti tamo gde je stao, punim gasom i novom energijom.
