Poznati

UJDURMOM SE VRATIO: Amar Gile Jašarspahić čistom emocijom očarao narod (FOTO)

Dušan Cakić

22. 08. 2025. u 19:45

POPULARNI pevač Amar Gile Jašarspahić posle dužeg vrmena medijske ilegale vratio se na muzičku scenu.

УЈДУРМОМ СЕ ВРАТИО: Амар Гиле Јашарспахић чистом емоцијом очарао народ (ФОТО)

Foto: Petar Dunjić

Naime, Gile je objavio novu pesmu "Ujdurma", kojojm je doneo savremen pop zvuk sa primesama elektronike i snažnom energijom.

Foto: Petar Dunjić

- Želeo sam ovom pesmom da prenesem poruku da još uvek postoje numere odsvirane uživo. Numera je snimljena upravo na taj način, bez ikakvih korekcija u studiju. Ovim projektom najavljujem i početak objavljivanja novog albuma, pa publika može da očekuje svakog meseca nešto kvalitetno od mene - istakao je pevač za "Večernje novosti".

Nema sumnje da će pevač novim muzičkim materijalom nastaviti tamo gde je stao, punim gasom i novom energijom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma