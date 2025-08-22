UJDURMOM SE VRATIO: Amar Gile Jašarspahić čistom emocijom očarao narod (FOTO)

POPULARNI pevač Amar Gile Jašarspahić posle dužeg vrmena medijske ilegale vratio se na muzičku scenu.

Foto: Petar Dunjić

Naime, Gile je objavio novu pesmu "Ujdurma", kojojm je doneo savremen pop zvuk sa primesama elektronike i snažnom energijom. Foto: Petar Dunjić

- Želeo sam ovom pesmom da prenesem poruku da još uvek postoje numere odsvirane uživo. Numera je snimljena upravo na taj način, bez ikakvih korekcija u studiju. Ovim projektom najavljujem i početak objavljivanja novog albuma, pa publika može da očekuje svakog meseca nešto kvalitetno od mene - istakao je pevač za "Večernje novosti".

Nema sumnje da će pevač novim muzičkim materijalom nastaviti tamo gde je stao, punim gasom i novom energijom.