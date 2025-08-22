Poznati

KATARINA GRUJIĆ GOBELJIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": S jeseni stižu nove pesme (FOTO)

Dušan Cakić

22. 08. 2025. u 14:10

MUZIČKA zvezda Katarina Grujić Gobeljić može se pohvaliti dobrom sezonom na crnogorskom primorju, gde vreme između nastupa provodi u društvu Katje, koju ima sa fudbalerom Markom Gobeljićem.

КАТАРИНА ГРУЈИЋ ГОБЕЉИЋ У ВЕЛИКОМ ИНТЕРВЈУУ ЗА НОВОСТИ: С јесени стижу нове песме (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Iako leto za nju znači mnogo profesionalnih obaveza, popularna pop-folk pevačica pronašla je vreme da se opusti u jednoj od najlukzuznijih destinacija na Jadranu, ali i odgovori na nekoliko pitanja "Večernjih novosti".

- Volim da u toku rada pronađem vreme za kraći predah. Crnu Goru volim u svakom smislu, da odmorim, ali sam u toku ovog leta i radila na primorju. Spajam lepo i korisno, a nastojim da ugodim sebi i naravno da odmorim sa suprugom i ćerkom - kaže Katarina.

Foto: Privatna arhiva

*Tokom letnje turneje nastupali ste od Vardara da po Triglava. Čini se da za vas nema predaha?

- Ovo leto je možda za mene bilo i najteže u smislu broja nastupa koje sam održala duž cele Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore koja je moja druga kuća, jer je moj otac iz Kolašina. Tokom leta nije bilo lako, život mi je bio u koferima i više sam bila u avionu i kombiju, nego u svom stanu ili krevetu, ali se ne žalim. To je ono o čemu maštaju svi pevači, da im klubovi, trgovi i dvorane budu pune, da ih publika voli. Zahvalna sam na svemu i znam da je ovo tek početak.

*Da li je bilo momenata kada se poželeli da odustanete?

- Nikada nisam poželela da odustanem, jer je muzika moja najveća ljubav, ako izuzmemo porodicu i dete. Bilo je momenata kada sam bila prehlađena ili umorna ili neispavana, ali bih to rešila jednom dobrom infuzijom (smeh).

*Numerama "Naplatiću ti sve" i "Nijedna kao ja" najavili ste drugi studijski album. Zašto se odabrali baš te pesme?

- Zato što je jedna brža, a druga balada, pa su bile idealne za leto i letnje nastupe, a ispostavilo se i kao odličan poslovni potez jer su obe postale veliki hitovi. Poznata sam po osvetničkim pesmama, tačnije takvim tekstovima, a obe numere su takve. Opisuju jednu jaku, hrabru, samouverenu i samosvesnu ženu, sa kojom nema šale i koja ne pristaje na "mrvice", ni u životu, ni od muškarca.

Foto: Privatna arhiva

*A kada će novi album?

- Čuvala sam to kao malu tajnu za svoju vernu publiku, ali otkriću ekskluzivno za "Novosti", zato što ste uvek bili uz mene od samog početka moje karijere. U studiju sam kod Srkij Boja i uskoro ću sve obradovati, ne sa jednom ili dve nove pesme, već sa kompletnim albumom. Očekujte neočekivano. Jedva čekam da od jeseni čujete sve što pripremam.

*Započeli ste i obradu vaših hitova u lajv verziji. Kako je došlo do toga?

- Pažljivo sam birala pesme koje ću "obraditi". Na "uživo" repertoaru našle su se numere koje narod najviše voli. Odabrala sam numere "Rođena za bol", "Muška kurva", "Tuđa", "Emotivno dno" i "Jača doza mene". Pretočila sam sebe u novo ruho. Ovo je moj poklon svima i publici koja je uz mene od prvog dana.

*Kojim smernicama se vodite u odgajanju ćerke Katje, ko je stroži, a ko popustljiviji roditelj, vi ili suprug Marko?

- U našoj kući ja sam onaj loš, a tata je dobar policajac u našoj kuši, jer više vremena provodim sa Katjom. Ona je tatina miljenica i Marko je slab na nju, pa ovaj prvi odnosno ja, mora da zavodi red. Nažalost, neko mora (smeh). Deca su manipulativna pa pokušavaju na sve načine da vas slome i da bude po njihovom, ali ne može baš svaki put. Učimo je pravim vrednostima. Važno nam je bude dobra, poštena i lepo vaspitana devojčica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!