KATARINA GRUJIĆ GOBELJIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": S jeseni stižu nove pesme (FOTO)
MUZIČKA zvezda Katarina Grujić Gobeljić može se pohvaliti dobrom sezonom na crnogorskom primorju, gde vreme između nastupa provodi u društvu Katje, koju ima sa fudbalerom Markom Gobeljićem.
Iako leto za nju znači mnogo profesionalnih obaveza, popularna pop-folk pevačica pronašla je vreme da se opusti u jednoj od najlukzuznijih destinacija na Jadranu, ali i odgovori na nekoliko pitanja "Večernjih novosti".
- Volim da u toku rada pronađem vreme za kraći predah. Crnu Goru volim u svakom smislu, da odmorim, ali sam u toku ovog leta i radila na primorju. Spajam lepo i korisno, a nastojim da ugodim sebi i naravno da odmorim sa suprugom i ćerkom - kaže Katarina.
*Tokom letnje turneje nastupali ste od Vardara da po Triglava. Čini se da za vas nema predaha?
- Ovo leto je možda za mene bilo i najteže u smislu broja nastupa koje sam održala duž cele Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore koja je moja druga kuća, jer je moj otac iz Kolašina. Tokom leta nije bilo lako, život mi je bio u koferima i više sam bila u avionu i kombiju, nego u svom stanu ili krevetu, ali se ne žalim. To je ono o čemu maštaju svi pevači, da im klubovi, trgovi i dvorane budu pune, da ih publika voli. Zahvalna sam na svemu i znam da je ovo tek početak.
*Da li je bilo momenata kada se poželeli da odustanete?
- Nikada nisam poželela da odustanem, jer je muzika moja najveća ljubav, ako izuzmemo porodicu i dete. Bilo je momenata kada sam bila prehlađena ili umorna ili neispavana, ali bih to rešila jednom dobrom infuzijom (smeh).
*Numerama "Naplatiću ti sve" i "Nijedna kao ja" najavili ste drugi studijski album. Zašto se odabrali baš te pesme?
- Zato što je jedna brža, a druga balada, pa su bile idealne za leto i letnje nastupe, a ispostavilo se i kao odličan poslovni potez jer su obe postale veliki hitovi. Poznata sam po osvetničkim pesmama, tačnije takvim tekstovima, a obe numere su takve. Opisuju jednu jaku, hrabru, samouverenu i samosvesnu ženu, sa kojom nema šale i koja ne pristaje na "mrvice", ni u životu, ni od muškarca.
*A kada će novi album?
- Čuvala sam to kao malu tajnu za svoju vernu publiku, ali otkriću ekskluzivno za "Novosti", zato što ste uvek bili uz mene od samog početka moje karijere. U studiju sam kod Srkij Boja i uskoro ću sve obradovati, ne sa jednom ili dve nove pesme, već sa kompletnim albumom. Očekujte neočekivano. Jedva čekam da od jeseni čujete sve što pripremam.
*Započeli ste i obradu vaših hitova u lajv verziji. Kako je došlo do toga?
- Pažljivo sam birala pesme koje ću "obraditi". Na "uživo" repertoaru našle su se numere koje narod najviše voli. Odabrala sam numere "Rođena za bol", "Muška kurva", "Tuđa", "Emotivno dno" i "Jača doza mene". Pretočila sam sebe u novo ruho. Ovo je moj poklon svima i publici koja je uz mene od prvog dana.
*Kojim smernicama se vodite u odgajanju ćerke Katje, ko je stroži, a ko popustljiviji roditelj, vi ili suprug Marko?
- U našoj kući ja sam onaj loš, a tata je dobar policajac u našoj kuši, jer više vremena provodim sa Katjom. Ona je tatina miljenica i Marko je slab na nju, pa ovaj prvi odnosno ja, mora da zavodi red. Nažalost, neko mora (smeh). Deca su manipulativna pa pokušavaju na sve načine da vas slome i da bude po njihovom, ali ne može baš svaki put. Učimo je pravim vrednostima. Važno nam je bude dobra, poštena i lepo vaspitana devojčica.
