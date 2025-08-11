Poznati

KAKO SU SE VOLELI ARSEN I GABI: Nije bilo "groma", sve je išlo polako

V.N.

11. 08. 2025. u 17:07

DANAS je preminula Gabi Novak.

КАКО СУ СЕ ВОЛЕЛИ АРСЕН И ГАБИ: Није било грома, све је ишло полако

Foto: Printskrin/ Youtube/ ANTE GELO

Gabi Novak i Arsen Dedić živeli su u skladnom braku 42 godine, a on je često naglašavao kako su mu upravo godine provedene uz Gabi bile najlepši deo života. Legendarni kantautor, pesnik i šansonijer umro je u 78. godini života u avgustu 2015.

Arsen je za svoju dragu imao najlepše reči, koje može da uputi samo muškarac koji je istinski zaljubljen.

 - Ne, nije bilo "groma", sve je išlo polako, prošli smo put prijateljstva, bili smo jedno drugom brat i sestra i jednog dana oboje shvatili kako smo jedno drugom "namrijeti"– govorio je Arsen.

Kako je i očekivano, muzika ih je spojila. Kako je i sam za sebe govorio, Arsen je bio estradni umetnik u začetku, dok je Gabi već imala izgrađenu karijeru, koju je upotpunila i radom sa čuvenim Luisom Armstrongom. Pre zajedničke turneje, saznaje se za njihovu ljubav.

Čuveni dvojac je pre svog susreta davne 1958. godine, ispred bivšeg televizijskog studija, na uglu zagrebačke Šubićeve i Zvonimirove ulice, imao naizgled izgrađene i srećne živote sa svojim dotadašnjim partnerima. Oboje su u to vreme bili u braku, ali je i pri prvom susretu bilo jasno da je neminovno da njihove životne priče postanu isprepletene. Tako se i desilo. Uskoro roditeljii Matije i skori supružnici, započeli su zajednički život.

Ostalo je istorija. Par se upustio u zajedničku borbu sa životom, kako privatno, tako i poslovno. Nisu ih zaobišli problemi, gubici, razne poteškoće, ali su zajedno istrajali bezuslovnom podrškom i ljubavlju, koje su gajili jedno ka drugom. Gubitak prvog deteta, požar u kući, sve loše što se dešavalo njemu, kao i njoj, bilo je podnošljivo i rešivo, zahvaljujući odnosu koji su negovali.

Gabi bi govorila da će ga štititi svom snagom do kraja, bez obzira na nedaće koje ih zadese usput. Tako je i bilo. Ostala je uz Arsena do njegove smrti. Arsen bi govorio da se takva ljubav planirati ne može, niti su na tome radili. Ljubav im se jednostavno desila.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina

CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina