UMRLA GABI NOVAK

PEVAČICA Gabi Novak umrla je u 89. godini.

Foto N. Fifić

Novak je rođena 1963. godine u Berlinu, a početkom Drugog svetskog rata njena porodica se preselila na Hvar.

U Zagrebu je završila grafički smer u Školi primenjene umetnosti.

Radila je u zagrebačkom Vjesniku, a zatim u Zagreb filmu kao crtačica i scenograf. Posuđivala je glasove animiranim likovima. Njene vokalne sposobnosti primetio je Bojan Adamič.

Bila je udata za kompozitora Stipu Kalođeru, a potom i za kompozitora i pevača Arsena Dedića.