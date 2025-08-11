Poznati

UMRLA GABI NOVAK

В. Н.

11. 08. 2025. u 10:57

PEVAČICA Gabi Novak umrla je u 89. godini.

УМРЛА ГАБИ НОВАК

Foto N. Fifić

Novak je rođena 1963. godine u Berlinu, a početkom Drugog svetskog rata njena porodica se preselila na Hvar. 

U Zagrebu je završila grafički smer u Školi primenjene umetnosti.

Radila je u zagrebačkom Vjesniku, a zatim u Zagreb filmu kao crtačica i scenograf. Posuđivala je glasove animiranim likovima. Njene vokalne sposobnosti primetio je Bojan Adamič.

Bila je udata za kompozitora Stipu Kalođeru, a potom i za kompozitora i pevača Arsena Dedića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!