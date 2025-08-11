UMRLA GABI NOVAK
PEVAČICA Gabi Novak umrla je u 89. godini.
Novak je rođena 1963. godine u Berlinu, a početkom Drugog svetskog rata njena porodica se preselila na Hvar.
U Zagrebu je završila grafički smer u Školi primenjene umetnosti.
Radila je u zagrebačkom Vjesniku, a zatim u Zagreb filmu kao crtačica i scenograf. Posuđivala je glasove animiranim likovima. Njene vokalne sposobnosti primetio je Bojan Adamič.
Bila je udata za kompozitora Stipu Kalođeru, a potom i za kompozitora i pevača Arsena Dedića.
