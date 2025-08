LIJAM NISON PRODAO PENTHAUS U NJUJORKU ZA 10,3 MILIONA DOLARA: Sa Pamelom na novoj adresi

Samo što mu se novi film, četvrti nastavak franšize „Goli pištolj“, zavrteo u bioskopima i počeo da donosi zaradu, Lijam Nison (73) povećao je svoj budžet za još 10,3 miliona dolara, tako što je prodao svoj penthaus apartman, smešten u samom srcu Njujorka, samo blok udaljen od Central parka. Pomenuti stan prostire se na čak 4.524 kvadrata, a sadrži pet spavaćih soba i isto toliko kupatila, te može da funkcioniše kao tri odvojene celine.

Profimedija

Dodatni plus je što se iz ovog izmaštanog doma pruža prekrasan pogled na Central park i reku Hadson. U oglasu je stajalo da se po ulasku u stan nalazi veliki foaje koji vodi do dnevne, ugaone, sobe i otvorene kuhinje sa trpezarijom, sve to oivičeno velikim prozorima, kao i do velike porodične sobe na ćošku. U blizini su luksuzno kupatilo nalik SPA centru, budoar i kućna teretana. Izgleda da mu je falilo još nešto, pa je dodalo vešeraj i nameštaj rađen po meri. Već je, bezuspešno, u martu pokušao Nison da proda ovaj stan za 10,75 miliona dolara, a prošle godine za njega je tražio još dva miliona zelembaća više. No, tek je sada, po „novoj“, nižoj ceni, uspeo da nađe kupca za svoj nekadašnji porodični dom.

Naime, u pomenutom stanu junak „Šindlerove liste“ živeo je sa pokojnom suprugom, glumicom Natašom Ričardson, od 1999. godine, kada su ga kupili za približno 3,9 miliona dolara. Sada se govorka da je slavni glumac pošto-poto hteo da ga proda jer želi da započne život na novoj adresi sa Pamelom Anderson (58), sa kojom je započeo romansu na snimanju filma „Goli pištolj“. Inače, u ovoj satiričnoj komediji on tumači sina Franka Drebina Mlađeg, sina Franka Drebina kog je u prva tri dela fenomenalno dočarao Lesli Nilsen (oba glumca, inače, imaju iste inicijale). S obzirom na to da je treći nastavak izašao još 1994, od ovog aktuelnog publika očekuje mnogo. Kao i od, još zgodne i atraktivne, Pamele, u ulozi Bet, u koju je mlađi Drebin zaljubljen do ušiju. A kada smo već kod njihove zaljubljenosti, da pređemo na ovu van filma i čujemo šta je nekoliko neimenovanih izvora bliskih paru došapnulo magazinu „Pipil“:

- Veza im je u početnoj fazi. Iskrena je i očigledno je da su zaljubljeni jedno u drugo - rekao je prvi, a drugi „insajder“ dodao je da „Pem i Lijam zaista uživaju u društvu jedno drugog. Prizemljeni su i i polako razvijaju romasu.“ Još jedan izvor otkrio je da se „njihova veza razvila iz obostranog uvažavanja jednostavnih stvari u životu. Povezala ih je zajednička ljubav prema prirodi, klasičnim filmovima i sporijem ritmu života. Niko od njih dvoje ne juri popularnost i oboje veoma cene sopstvenu privatnost u ovom trenutku svog života.“