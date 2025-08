POPIS STANOVNIŠTVA U BANJA LUCI: Radno leto za Željka Samardžića (FOTO)

OD POČETKA ovog leta nižu se koncerti počev od Čačka, Sarajeva, Ljubovije preko Pelješca, Žabljaka, do Biograda na moru, Trogira i Banja Luke gde je pop zvezda Željko Samardžić.

Foto: Privatna arhiva

A sinoć je nastupio na tvrđavi Kastel pred više od osam hiljada ljudi. Foto: Privatna arhiva

Neverovatna atmosfera, impresivna produkcija i spektakularni vatromet oduševili su sve prisutne, a društvene mreže su preplavljene fotografijama i video snimcima sa ovog koncerta.

S obzirom na to da je publika sve pesme horski pevala sa Željkom atmosfera je dovedena do usijanja. Bile su to večeri za pamćenje. Foto: Privatna arhiva

Rekordne temperature vazduha su ovog leta povezane i sa rekordnim posetama Željkovih koncerata, a za sve one koji vole njegovu muziku imaće priliku da uživaju na koncertima širom regiona poput Trebinja, Makarske, Krka