VELIKO FINALE "ZVEZDA GRANDA": Prvo bez Saše Popovića, a od žirija stigli Ceca, Keba, Marija i Đorđe - "Suzana uručuje nagradu" (FOTO)

Večeras se održava nastavak velikog finala najgledanijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje je započeto protekle subote, ali je ubrzo prekinuto, te zakazano za subotu, 5. jul.

FotoFoto Zoran Kuzmanović Munja/Novosti

I ove godine se, kao i prethodne, 20 najboljih kandidata iz ove sezone bori za pobedu, o čemu odlučuje publika glasajući putem SMS poruka.

Voditelji Milan Mitrović i Ana Sević izašli su na veliku binu i započeli spektakl himom Zvezda Granda.

Ana blista u glamuroznoj dugačkoj zlatnoj haljini, koja je u obliku korseta sa cirkonima, dok je Milan u elegantnom crnom odelu.

Ove godine pobednik će od produkcije Granda dobiti i specijalnu statuu, ali i plaketu koja nosi ime osnivača Granda, Saše Popovića. Pored toga, pobednik će dobiti novi automobil, pesmu i kompletan marketing za svoju buduću karijeru, a i ostali finalisti će biti nagrađeni po propisima "Grand produkcije".

Muzička diva Ceca Ražnatović pojavila se u finalu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a kako je istakla, ne želi da prognozira pobednika.

- Ja nikada ne prognoziram , svako od nas koji smo mentori želeli bi da imamo pobednika još jednog u timu. Ja imam odličan rezultat. Dva vicešampiona, jednu šampionku. Večeras ima četiri kandidata, sjajni su, super pevaju. Moji kandidati se neće obrukati. Izabrano je 20 veličanstvenih. Trudili smo se tokom cele godine da budemo objektivni, da svu tu decu dovedemo do finala na jedan najlepši način iako je jedna luda godina i da ćemo svi uživati. Ako ništa drugo da se dobro provedemo - rekla je Ceca i dodala da im ova sezona nije bila teška:

- Nije ona bila teška kao teška. Bila je emotivno teška, ali fizički je to tempo na koji smo naučeni da radimo i to je išlo sve fenomenalno. Godina kao godina je turbulentna i luda.

Ona se osvrnula i na ono kroz šta su prošle njene koleginice tokom takmičenja. Naime, takmičar je nedavno optužio Viki Miljković da je uzimala mito.

- Mi radimo sa ljudima. I nikada ne možete da znate šta nekome može da se desi u glavi i da smisli. To što je doživela Snežana i sada Violeta jer je to velika sramota. Žao mi je zbog toga što prolaze. Snežanu znam koliko traje moja karijera i o njoj mogu da kažem samo najlepše stvari pevačini. O privatnom mogu da kažem da je prijatelj, drug, kolega. O Violeti imamo uspomene iz detinjstva. To je jedna velika ljaga i sramota za te klince šta su sebi dozvolili.

Ceca je otkrila da nema vremena često da posećuje vilu na Kipru.

- Nemam kad. Bilo mi je u planu da jedno mesec dana tokom leta odmaram. I svi su na Kipru sem mene. Tokom leta imam puno nastupa. Svake godine kažem da ću prorediti. Biću iz dva puta po 10 do 12 dana.

Kako se spekuliše ko će kad od žirija napustiti "Zvezde Granda", Ražnatovićka je otkrila do kada traje njoj ugovor.

-Ja ću biti deo ZG još dve sezone. Bar još dve godine imam ugovor. Što se tiče ZG ja uživam u njima, osećam se kao deo tima, jednog veličanstvenog tima koji pobeđuje. Svašta smo se naslušali i nagledali. Te loš nam je rejting, te nismo gledani. To su takve laži, ljubomora i pakost, ali rezultati govore drugačije.

I Dragan Kojić Keba večeras se pojavio na finalu Zvezda Granda vidno dobro raspoložen.

Progovorio o spekulacijama da će u sledećoj sezoni on zameniti Mariju Šerifović u žiriju.

- Ne bih ja o tome. Pre svega volim te manifestacije, posebno ovu, osećam se uvek dobro i komforno. S ljubavlju sam došao večeras da podržim sve finaliste. Blizu srca su mi, svima sam poželeo sreću bez izdvajanja bilo koga. Tek ih čekaju izazovI, ovo je samo stepenica na koju su zakoračili. Tih 38 godina stalno ideš, uvek može još. Publika ne može da se prevari, ona to oseti, da li je voliš ili je ne voliš. Nema dodvoravanja publici, ja ne kažem ''Volim vas'', to samo izlazi odavde - rekao je Keba i progovorio o nedavnom koncertu u Loznici.

- S Loznicom sam svaki dan u mislima. To je bio predivan koncert, zahvaljujem se mojm Lozničanima. Mogao sam do ujutru da pevam. Što se Nataše tiče, ona se sad bavi montiranjem mog koncerta u Loznici. Bilo je nekih trenutaka, treba to sve da se koncipira. Biće nastupa na kojima će sigurno i ona biti specijalni gost - poručio je pevač.

Koncert Marka Perkovića Tompsona održava se večeras u Zagrebu, a član žirija "Zvezde Granda", Đorđe David otkrio je da će takmičari iz Hrvatske zbog toga biti u problemu.

- Tompson ima koncert večeras 1500 000 Hercegovca je krenulo na koncert, ja imama Matu imam, Gruvu iz Osijeka, pa mislim da će oni zbog tog koncerta biti hendikepirani, što se glasova tiče, ali verujem da će publika glasati", rekao je Đorđe i dodao:

- Ovo je šansa sada za ljude iz Makedonije, za takmičara iz Crne Gore, i za Srbiju. Nešto mi se javlja da će Srbija ovog puta glasati. Ponuda je široka, ima i narodne i popa, rokenrola - zaključio je David.

LISTA FINALISTA

1. Luka Lukić - 19 godina, Podgorica

2. Sara Bibić - 26 godina, Kotor Varoš

3. Deni Ramčević - 26 godina, Vranić

4. Anja Mihajlović - 20 godina, Zaklopača

5. Danijel Savić - 29 godina, Starčevo

6. Kristina Krstičević - 36 godina, Ploče

7. Zoran Petrović - 23 godine, Nova Pazova

8. Katarina Dakić - 25 godina, Beograd

9. Ahmed Sejfić - 22 godine, Prozor

10. Anđela Arman - 23 godine, Vršac

11. Aladin Pehić - 28 godina, Maglaj

12. Katarina Grujo - 34 godina, Osijek

13. Elvis Mešinović - 29 godina, Velika Kladuša

14. Nikola Stanišić - 25 godina, Skoplje

15. Zoran Ružić Ferari - 37 godina, Vinkovci

16. Iva Jokanović - 18 godina, Beograd

17. Željko Đukanović - 28 godina, Lešnice

18. Đorđe Đokić - 18 godina, Niš

19. Mate Milićević - 30 godina, Ljubuški

20. Almedina Nina Karahođa - 28 godina, Zenica