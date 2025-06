VOLIM DA EKSPRERIMENTIŠEM I MENJAM STILOVE: Anđela Ignjatović Breskvica o novoj pesmi, letnjoj turneji, važnim ljudima u životu (FOTO)

DRAGO mi je da posle distance od šest meseci kada je izašao moj prvi album i mogu da kažem da je svaka pesma pronašla neki put do slušalaca. Naravno, neka manje, a neka više. Ostvarila sam ono što sam želela.

Foto: Novosti

Svoje zadovoljstvo ovim rečima ističe Anđela Ignjatović Breskvica, mlada muzička zvezda, koja je u decembru prošle godine objavila svoj prvi muzički materijal. U razgovoru za „Novosti“ kaže da se tu neće zaustavljati kada je njena diskografija u pitanju, već je uveliko u studiju i radi na novoj pesmi, kako kaže, da će obeležiti predstojeće leto.

- Trenutno sam u studiju, snimam singl koji ću uskoro objaviti i pokloniti mojoj publici da sluša, ali i zajedno da ga pevamo na koncertima u okviru moje letnje turneje. Između ostalih, posebno se radujem koncertu u Leskovcu, 27. avgusta, na manifestaciji „Roštiljijada“. Prvi put ću pevati tamo, ali i znam da je ljudi na jugu Srbije veliki veseljaci. Naravno, tu je i pravi i originalni roštilj, kog nema nigde, ali hrana ide posle koncerta. Foto: Novosti

*Na sceni, zbog vašeg izgleda, za koji se uvek maksimalno potrudite, često izazovete pozitivne a i negativne komentare. Kako na njih reagujete? Odakle crpite inspiraciju za scenski stil?

- Ne reagujem na komentare, nosim šta mi se dopada u čemu se prijatno osećam, a to je najvažnije. Volim da menjam stil i eksperimentišem, a to zavisi isključio od mog raspoloženja i zanimljivo mi je.

*U privatnom životu slovite za mirnu i povučenu devojku, a u spotovima ste sasvim drugačiji. Koliko vam je teško da se tranformišete i da li ste ikada pomišljali da upišete glumu?

- Nikada nisam razmišljala da upišem glumu jer me ne privlači, ali mi je drago što me vidite i u tome. Kada su u pitanju spotovi, najviše me inspiriše pesma i ona me „natera“ da se „prerusim“ u koga god ili šta god.

*Koliko vam je bitan trending na Jutjubu? Šta je za vas pravo merilo uspeha?

- Nije mi važan, pogotovo u poslednje vreme. Smatram da se to veoma promenilo i da nikako nije merilo uspeha. Moj uspeh potvrđuju prepuni klubovi i publika koja na sav glas peva moje pesme, kao i osmesi sa kojima se vraćaju sa mojih koncerata.

*Koje su najveće sličnosti i razlike između Anđele i Breskvice?

- Ne postoji razlika. Trudim se da uvek budem prirodna, onakva kakva sam privatno. Ista sam na sceni i van nje.

*Za koliko ljudi možete da kažete da vas poznaju u dušu?

- Malo i ponosna, srećna i blagoslovena sam što ih imam u svom životu. Foto: Novosti

VAŽAN JE MOMENAT

*KAKVU muziku privatno volite da slušate?

- Varira i zavisi od mog raspoloženja i momenta. Kod mene je slučaj kako se u tom trenutku osećam.