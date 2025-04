ZA MENE JE TO IZNENAĐUJUĆE: Sanja Đorđević o "povratku" na scenu i prijateljstvu sa kolegama (FOTO)

FOLK zvezda Sanja Đorđević sinoć je svojim nastupom u poznatom beogradskom restoranu dovela atmosferu do usijanja.

Foto: Novosti

Sanja se pojvila u crnom kompletu, dok je kosu pustila i sve upotpunila crvenim karminom. Foto: Novosti

U toku razgovora sa našom ekipom "Večernjih novosti", Sanja i istakla da i posle 35 godina karijere, mlađa publika peva njene pesme.

- Karijeru su obeležile pesme koje su hitovi i baš sam iznenađena što ih deca, za mene su deca, mlađa od 25 godina pevaju istim žarom. Foto: Novosti

Sanja je sada otkrila kako joj je Lepa Brena pomogla u zdravstvenom smislu.

- Ona je shvatila da sa mnom nešto nije u redu i da moram da idem kod lekara kad sam dobila onaj virus, nisam znala da virus tako može da te obori, međutim obori mlade fudbalere, a ne mene. Ona je to videla, ukapirala, videla je da ja nemam tu energiju koju sam imala. Ona je jedna emotivna žena koja svoje prijatelje oseti do zadnje sekunde, ona oseti kad si tužan, ne zato što je volim, to je stvarno tako - zaključila je folk zvezda. Foto: Novosti

Kada je Sanja uzela mirkofon u ruke, nastao je opšti delirijum, jer su gosti sa njom pevali sve njene hitove od prve do poslednje reči.