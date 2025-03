ŽIRI SE VRATIO U SVOJE STOLICE: Snimanje prve emisije „Zvezde Granda“ nakon smrti Saše Popovića (FOTO/VIDEO)

PROŠLO je tri nedelje je od smrti kreativnog direktora "Grand" produkcije Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta posle kratke i teške bolesti uzrokovane karcinomom želuca, a žiri koji čine najveća muzička imena (Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Svetlana Ceca Ražnatović, Marija Šerifović, Aleksandar Milić Mili, Dragan Stojković Bosanac, Đorđe David i Violeta Viki Miljković) najpopularnijeg takmičenja „Zvezde Granda“, koje je i osnovao Saša, danas u Studiju 1 Grand produkcije na Košutnjaku, vratili su se u svoje stolice, zbog snimanja narednih emisija.

Foto: Novosti

Na ulaznim vratima u studio stoji umrlica estradnog maga koja je sve rastužila na samom dolasku.

Zoran Kuzmanović Munja, dugogodišnji fotograf Granda takođe je stigao među prvima i prisutnim predstavnicima medijima pokazao veliku sliku Saše Popovića koju će okačiti u njegovj kancelariji. Foto: Novosti

Na snimanju nove emisije prva je pristigla Violeta Viki Miljković. Pevačica je u farmerkama, beloj majici sa printom i crnom sakou došla u Grand, te je tom prilikom istakla kako se oseća:

- Biće nam jako teško. Mi smo duži period snimali bez njega, ali smo znali da je tu i konstantno smo bili na vezi sa njim. Javljao se, uključivao, slao svima ponaosob poruke. Prvi put je sada ovako, ali život mora da ide dalje. Baš zbog njega moramo da budemo još bolji i još gledaniji. Njegove savete sam jako uvažavala – rekla nam je Viki. Foto: Novosti

Nakon Violete, sigao je i Aleksandar Milić Mili i otkrio šta će se dešavati i kako će dalje teći snimanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja.

- Saša je ostavio jednu ogromnu prazninu, ali je ostavio i jedan brend koji će da nastavi sa radom po tim njegovim instrukcijama, gde ćemo mi dati sve od sebe. Grand ima budućnost, ali velika je to tuga, neće to tako brzo da prođe - rekao je Mili i dodao:

- Na svima nama je veliki teret. Ceo Grand se sastavljen od jako posvećenih ljudi ovom poslu. Mi ćemo dati sve od sebe. Moramo nastaviti dalje, da budemo još bolji. Imamo odgovornost i budućnost nekih talenata koje mi treba da izvedemo na pravi put i to je imperativ.

- Stvari se ne menjaju dok se ne ukaže prilika. Saša je sve ostavio na jako čvrstim nogama. Foto: Novosti

Ceo tim je vidno u drugačijem raspoloženju i nikome nije svejedno, a voditeljka Ana Sević otkrila je kako se oseća pred početak prve emisije, koju nekadašnji direktor neće pomno pratiti.

- Imali smo vatreno krštene što se tiče njegovog odsustva na početku sezone. Tada smo saznali i za njegovo teško stanje. To je bilo toliko teško, svi smo se slomili i još tada znali da ništa više nee biti isto. Svaki milimetar ovog studija nas podseća na njega i to će zauvek biti tako. Jako je teško, ali znamo da je ovo nešto što je on najviše voleo i zato ćemo se truditi da budemo na nivou koji je on očekivao.

Ona je otkrila kakva je atmosfera iza kulisa.

- Pokušavam da budem nasmejana, ali svi se trudimo da ostanemo pribrani i odradimo ovo na najbolji mogući način. Oči su mi pune suza, jako je teško, on je pratio svaki sekund našeg snimanja i kada nije bio tu - rekla je ona sa knedlom u grlu, a na pomen Sašine udovice Suzane Jovanović, kratko je poručila:

- Čula sam se sa Suzanom, ali to su već privatne stvari. Hajde da pustimo Suzanu da pokuša da nauči da živi sa tim.

Kada je reč o pripremama za sledeću sezonu takmičenja, s obzirom na to da je lista datuma audicija već objavljena, Ana je rekla da je Popović već sve do detalja smislio, kao i da je samo nedelju dana pre smrti vredo radio na Grandu.

- Sale je sedam dana pre nego što nas je napustio, bio u svojoj kancelariji i sve osmislio i isplanirao. Foto: Novosti

Svetlana Ražnatović, takođe, došla je na snimanje “Zvezda Granda”, na prvu emisiju bez njenog tvorca Saše Popovića, koji je preminuo početkom marta posle borbe sa teškom bolešću.

- Što se mora, ne sme da bude teško. Svi jako patimo, mnogo nam nedostaje, ali to je život, zna da bude jako surov - rekla je Ceca, koja je zadovoljna kako je prošao poslednji koncert u Sloveniji.

- Fantastično, sezona sa Slovenijom je završena, preuspešno – zaljkučila je Ceca. Foto: Novosti

Saša je sahranjen u četvrtak 6. marta u 14:30 na Bežanijskom groblju, uz pristustvo kolega, prijatelja i poštovalaca, koji su formirali nepreglednu, tužnu povorku.

U videu ispod pogledajte šta su još rekli članovim žirija "Zvezde Granda" na prvo snimanje emisije nakon Sašine smrti.