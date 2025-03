SAŠI JE BIO POSEBNO VAŽAN: Popović će biti sahranjen u četvrtak, a dan nakon toga je bitan datum za porodicu

JAVNOST je pre dva dana zatekla vest da je Saša Popović, osnivač i dugogodišnji izvršni direktor Grand produkcije, preminuo, nakon kratke i teške bolesti.

Popović je bio estradni mag, osnivač Grand produkcije i tvorac pevačkog takmičenja "Zvezde Granda", a biće upamćen po kreativnosti i velikoj energiji koju je posebno unosio u posao kao i pozitivnom duhu. Foto ATA Images

Direktor Granda nikada nije krio koliko mu porodica znači, a jednom prilikom je emotivno govorio o trenutku kada mu se rodila ćerka.

- Kad mi se rodila ćerka... To ne može da se poredi. Ja sam je prvi uzeo u ruke. Bio sam srećan i kad smo se venčali Suzana i ja, kad je rekla "da" - pričao je Popović.

Žena koja je boravila u bolnici sa Suzanom Jovanović tokom porođaja otkrila je da je njihova ćerka Aleksandra rođena 7. marta.

Ova vest dodatno je potresna, s obzirom na to da je Popovićeva sahrana zakazana samo dan ranije. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sale je svaki dan dolazio i posećivao Suzanu, nije prošao dan da joj nije doneo cveće. Porodila se 7. marta 1999. godine - rekao je izvor kratko.

Aleksandra je u njihov život došla kao blagoslov onda kada su se borili za potomstvo.

- Mi žene to ne očekujemo, planiramo naravno do nekog trenutka, ali Bog se smeje. Mi smo otišli na more u Italiju u Linjano, i sa nama su bili prijatelji na plaži i kupili su grožđe koje ja inače obožavam. Krećem da jedem i meni muka, nije mi jasno zašto kada ja to obožavam, mislila sam želudac početak čira garantovano. Kada smo se vratili, odem ja kod doktorke da mi pregleda želudac. Kreće pregled i ona kreće da se smeje, meni nije jasno šta se dešava. Ona mi kaže da je tu jedna tačkica koja će da se izrodi u bebca i ja još uvek ne razumem i ona mi kaže da sam trudna. Kada sam došla kući i ispričala Saletu on je skakao sa dvoseda na fotelju, ljubio me, grlio. Od silne želje koliko smo to čekali ,digli ruke i kada se desilo nismo znali šta ćemo od sreće - prisetila se pevačica u jednom od intervjua za domaće medije i otkrila da se plašila kako će sin prihvatiti mlađu sestru:

- Toga sam se najviše plašila. Danijel je imao jedaest godina kada se rodila Aleksandra, svi smo strahovali kako će on mažen, pažen i da dođe neko nov, ali pošto je devojčica ona osvaja sve. Topimo se svi pred njom, otimali smo se ko će da je uzme u ruke i to je prelepo - objasnila je Suzana.

Aleksandra je napustila fakultet u jednom trenutku i po završetku kursa za manikir odlučila je da se ostvari u svetu kozmetike i tako zarađuje svoj dinar. Nikada se nije javno eksponirala i njene želje nisu bile tipične želje devojka čiji roditelji su finansijski uspešni.

