HUSA DOBIO NAGRADU U ČIKAGU: To što je priredio će se pamtiti (FOTO)

HUSEIN Alijević Husa oduševio je celu Srbiju, region, ali i dijasporu kao Džej Ramadanovski u filmu "Nedelja", a potvrda njegovog glumačkog talenta je i nagrada za najboljeg glumca na skorašnjem 11. Festivalu srpskog filma u Čikagu.

Foto: Bojan Stevanović

Naravno, Husa ne zapostavlja ni muziku, pa je tako nastupio na nedavnom koncertu posvećenom devedesetim godinama u Podgorici, a pored svojih pesama, otpevao je i Džejevu "Nedelju", izazvaši more emocija u publici. View this post on Instagram A post shared by Husa Alijević (@hulio011)

- Divna publika, prelepo je bilo pevati sve te pesme koje ne gube sjaj već tri decenije. Poseban osećaj je bio na "Nedelji", baš kao i svuda gde je izvodim sada, nakon filma i serije. Oseća se neka posebna energija koju ne mogu da opišem. Drago mi je što je publika naučila i reči pesme "Crna kosa" i što je osetila emociju koju sam želeo da im prenesem. Radujem se novim koncertima i jedva čekam da se družim ponovo sa sjajnom publikom u Crnoj Gori. Ovih dana pripremam i nove pesme koje ćemo čuti na proleće, a do tada slušajte "Crnu kosu" - istakao je Husa za "Večernje novosti", koji je numeru objavio u decembru prošle godine, oduševivši svoju brojnu publiku.

Pomenuta pesma nastala je na snimanju filma "Nedelja", a objavljena je u produkciji Aleksandra Sofronijevića. Osim za muziku i tekst čiji je autor, Husa je mnogo pohvala pobrao i za nostalgični spot sa boemskom atmosferom.