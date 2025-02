POKRENUTA ISTRAGA SMRTI ZVEZDE NETFLIKSOVE SERIJE: Otkriveni detalji o njenom životu nakon povlačenja sa scene

KOREJSKA glumica Kim Se-Ron pronađena je mrtva u svojoj kući, a prema rečima poznanika, 24-godišnjakinja spremala se za totalno novi početak.

Foto: Printscreen

U intervjuu za Edejli, poznanik Kim Se-Ron rekao je da je glumica želela da promeni ime u Kim A-Im i započne kompletno novi život.

- Spremala se da otvori kafić sa svojim prijateljima i da se vrati na scenu, tako da još uvek ne mogu da verujem u ovu tužnu vest. - izjavio je.

Se-Ron se povukla sa scene nakon izazivanja saobraćajne nezgode u pijanom stanju, prenose lokalni mediji.

Na suđenju je izjavila da ima "poteškoća u privatnom životu", a njeni advokati su izjavili da je ona u tom trenutku "izdržavala svoju porodicu kao glava kuće i bori se da sastavi kraj sa krajem dok plaća kompenzaciju za načinjenu štetu".

Početkom ove godine očekivao se njen povratak na velikom platnu sa filmom "Guitar Man", filmu o legendarnom gitaristi koji se pridružio bendu Volcano.

Prema rečima zvaničnika policijske stanice Seongdong, Kim je pronađena mrtva u Seulu.

- Njen prijatelj, sa kojim je trebala da se sastane tog dana, prijavio je njenu smrt nakon što je otkrio njeno telo. Nije bilo nikakvih znakova kriminalnih aktivnnosti, kao što su znaci upada. Okolnosti smrti se još uvek istražuju - navodi se u saopštenju.

Kim Se-Ron debitovala je kao model za naslovnicu "Enfant" časopisa, a postala je poznata međunarodnoj filmskoj sceni ulogom u filmovima "A Brand New Life" i "The Man From Nowhere".

Povukla se sa scene nakon što je izazvala nesreću prilikom vožnje pod dejstvom alkohola u Gangnamu 18. maja 2022. godine tokom snimanja poznate Netfliksove serije "Bloodhound".

Prošle godine je takođe glumila u pozorišnoj predstavi "Dongchimi".