Subota na Exitu: Zalazak uz The Exploited, svitanje uz Maceo Plexa! Tom Morello, Cavalera, Black Coffee i Bonobo predvode veliko festivalsko

Treće veče EXIT festivala otpočelo je nastupom punk legendi The Exploited, a završilo se magičnim izlaskom sunca nad mts Dance Arenom uz Maceo Plexa! Srca publike osvojili su i Kenya Grace, John Newman, Willy William, I Hate Models, Patrick Mason i mnogi drugi, a kroz festivalske kapije prošlo je više od 50.000 posetilaca!

EXIT Photo Team

Program finalne večeri ovogodišnjeg izdanja na Tesla Universe bini predvode dugoočekivani Tom Morello, osnivač benda Rage Against the Machine, zatim braća Cavalera, holandska rok senzacija Altin Gün, Steve Angello i Ofenbach. mts Dance Arenu osvajaju Black Coffee, Bonobo, Barry Can’t Swim i niz drugih, dok na NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver stiže Sara Landry!

Uvertiru u subotnje veče na Tesla Universe bini napravio je beogradski sastav Replicunts, nakon čega su žestoke rifove pojačali punk veterani – neuništivi The Exploited! EXIT Photo Team

Nizale su se kultne himne žanra iz njihove bogate diskografije, a pred sam kraj koncerta na bini su im se pridružili fanovi iz publike! Muzički tok večeri je nakon toga promenila jedinstvena Kenya Grace, uz viralne hitove i rasplesane bitove, koje su kasnije tokom noći nastavili John Newman u svom hybrid DJ setu, u okviru kog je neizostavno izveo i omiljenu „Love Me Again“, planetarno popularni Willy William, vlasnik megahita „Ego“, britanska house DJ zvezda Sam Divine i beogradski dvojac Divolly & Markward! EXIT Photo Team

EXIT 2024 | Kenya Grace - Strangers live @ Tesla Universe Stage

mts Dance Arenu pokorili su zvezda nove techno generacije I Hate Models i ekscentrični rasplesani techno i house mag Patrick Mason, a za sjajnu uvertiru bile su zadužene Desna i Katalina. Maestralnu završnicu uz magično svitanje u Exitovom hramu elektronske muzike priredio je Maceo Plex – jedan od simbola mts Dance Arene, dok su NSNS Stage Refreshed by Heineken Silver predvodili Francis Mercier, Awen, Sona i drugi. EXIT Photo Team

EXIT 2024 | Patrick Mason live @ mts Dance Arena

Jak regionalni program obeležio je i veče i noć na Exitovoj kultnoj multižanrovskoj raskrsnici, Visa Fusion bini, na kojoj su nastupili Urban & 4, Ida Prester & Lollobrigida, Marčelo, Iva Lorens, Filip Baloš i Luka Rajić, ali i mladi predstavnici novog gitarskog zvuka Grizete i Ki Klop, dok su na Explosive Stage infused by Old Spice žestoko prašili Ratos de Porao, Conflict i niz drugih! EXIT Photo Team

Večeras će sa Tvrđave konačno zagrmeti rifovi kultne „Killing in the Name” koju donosi lično Tom Morello, osnivač i glavni autor benda Rage Against the Machine i jedan od najinovativnijih gitarista sveta! Celo veče na Tesla Universe bini biće u znaku gitarskog zvuka – esenciju benda Sepultura donose osnivači benda, braća Cavalera, stiže i holandska rok senzacija Altin Gün, dok će uvertiru napraviti novosadski heavy i thrash metal veteran Annathema! Tokom noći, planetarno popularni hitovi prevladaće Glavnom binom, uz Ofenbach, Iana Ashera i Steve Angella. EXIT Photo Team

All-star program mts Dance Arene predvode Bonobo, Barry Can’t Swim i Carlita, publiku će zagrejati Tamara Kezz i Mose, dok će čast da zatvori Exitov hram elektronske muzike i ovogodišnje izdanje EXIT festivala pripasti Black Coffee-ju, producentskom i DJ maestru i nosiocu Grammy nagrade! Poslednjeg dana na NSNS Refreshed by Heineken Silver nastupiće vrhovna mađioničarka hard techno zvuka Sara Landry, a publiku će osvojiti i Helena Hauff, Oguz, Marron, Filip Xavi i Dakman! EXIT Photo Team

Na Visa Fusion binu stižu regionalne hip hop i trap senzacije Grše, Kuku$ i Bad Copy, a pre njih i popularni makedonski sastav Funk Shui, Mezerg, Vimoksha, Zhiva i Kruz Roudi. Celokupan program i satnica poslednje večeri ovogodišnjeg izdanja nalaze se na zvaničnom sajtu EXIT festivala.

Jednodnevne ulaznice za večeras dostupne su po ceni od 3.390 dinara, a mogu se naći na sajtu EXIT festivala, na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.