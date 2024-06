PREMINULA ZVEZDA SERIJE "DVA I PO MUŠKARCA" Sjajni epizodista dugo bolovao, neutešna ćerka objavila tužne vesti (FOTO)

ODIGRAO je niz sjajnih uloga, među kojima je i rola u sitkomu "Dva i po muškarca".

Foto: Profimedia

Čuveni glumac Martin Mal umro je u 80. godini, saopštila je njegova ćerka Megi Mal na Instagramu.

- Slomljenog srca objavljujem da je moj otac preminuo kod kuće 27. juna nakon hrabre borbe protiv duge bolesti. Bio je poznat po tome što je briljirao u svakoj mogućoj kreativnoj disciplini, a takođe i po snimanju reklama - napisala je Megi.

Ona je dodala da će Martin Mal mnogo nedostajati svojoj supruzi, ćerki, prijateljima, saradnicima, kolegama umetnicima, komičarima i muzičarima i brojnim psima.

- Neizmerno sam ga volela - poručila je neutešna ćerka.

Glumac se proslavio sedamdesetih ulogama u serijama "Mary Hartman, Mary Hartman", "Fernwood 2 Night" i "America 2 Night".

Bavio se uspešno i muzikom, pa je njegova pesma "A Girl Named Johnny Cash", koju je otpevala Džejn Morgan dospela na 61. mesto Bilbordove liste. Napisao je tematsku pesmu za seriju The 51st State iz 1970. i radio kao muzički producent za film Jump iz 1971. godine.

Ostvario je zapažene uloge u serijama Sabrina, The Teenage Witch, Roseanne, Two and a Half Men, Arrested Development, The Ranch, i The Cool Kids. Bio je nominovan za Emi nagradu 2016. za ulogu u Veep.

Poslednje uloge odigrao je u televizijskim projektima Not Dead Yet, Grace and Frankie, i The Afterparty.

Od glumaca se oprostila i koleginica Dženifer Tili.

(Blic žena)