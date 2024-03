ŠVARCENEGER HITNO OPERISAN: Sve odrađeno u tajnosti, slavni glumac otkrio kako se sada oseća

ARNOLDU Švarcenegeru ugrađen je pejsmejker nakon što su mu ožiljci od prethodnih operacija izazvali nepravilan rad srca.

Foto: Printskrin Youtube

Čuveni Terminator imao je tajnu proceduru na srcu prošle nedelje, a sada se oglasio i otkrio kako se oseća, kao i kada se vraća snimanju.

Arnoldu Švarcenegeru su doktori morali da ugrade pejsmejker zbog komplikacija koje su nastale posle prethodnih operacija i koje su izazvale nepravilan rad srca.

Švarceneger, kog su nedavno priveli na aerodormu, već je imao tri intervencije na srcu zbog urođenog problema sa srčanim zaliscima od kog su preminule njegova majka i baka.

- Prošlog ponedeljka sam imao operaciju kako bih postao malo više mašina: dobio sam pejsmejker. Do petka sam veĆ bio na velikom ekološkom događaju sa svojom prijateljicom i koleginicom Džejn Fondom. Niko nikada ne bi pomislio da sam nedelju započeo operacijom - otkrio je on u svom podkastu Arnold's Pump Club.

Bivši guverner Kalifornije podvrgnut je proceduri po savetu svojih lekara koji su rekli da su njegove tri prethodne operacije srca uticale na njegovo telo.

- Takođe su me savetovali da je vreme da se uradi ova intervencija, jer je neki ožiljak od moje prethodne operacije izazvao nepravilne otkucaje srca. To je život sa genetskim problemom srca - objasnio je on.

- Isti zdravstveni problem ubio je moju majku i baku. Još uvek sam ovde zbog medicinskih inovacija, jako sam odgovoran i odlučan u tome da vodim računa i slušam svoje lekare - poručio je Švarceneger.

Arnold je prvi put imao operaciju na otvorenom srcu 1997. godine kako bi zamenio defektni, urođeni aortni zalistak. Zatim, 2018. godine, imao je još jednu operaciju na otvorenom srcu, ali nažalost ona nije pošla najbolje. Prvobitno je trebalo da buden neinvazivna procedura, ali su lekari probili srčani zid i morali su hitno da ga otvore kako bi mu spasili život.

Pošto je zamenjen samo jedan zalistak, pre četiri godine se uputio na još jednu operaciju - ovog puta na neinvazivnu zamenu drugog zaliska koja je prošla bez komplikacija.

Nakon poslednje intervencije, Arnold je obećao fanovima i da ubrzo vraća snimanju, te da će već sledećeg meseca nastaviti da radi na drugoj sezoni Netflikosve akcione komedije "FUBAR" u kojoj tumači glavnu ulogu.

(MONDO)

