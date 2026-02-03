OD OČEVE HARMONIKE, DO SABORA U BEOGRADU: Aleksandar Dulić čuvar tradicije i srpstva
SVAKO slovo istorije i podvig predaka postaje večan tek onda kad uđe u pesmu sa posebnom emocijom i poštovanjem.
Zato je muzika više od umetnosti, a oni koji je pevaju su posebno počastvovani darom od Boga. Banjalučki pevač Aleksandar Dulić ne samo da ponosno nosi uniformu MUP RS i čuva otadžbinu, nego u svojim pesmama čuva sećanje na srpske heroje.
Do 30. godine Aleksandar Dulić svirao je samo u krugu porodice i prijatelja, a harmonika koju je nasledio od oca i ujaka veselila je svakom notom slavsku trpezu i božićna okupljanja. A onda, kao da je nešto u njemu konačno progovorilo. Nakon treće decenije počinje da se bavi pevanjem i postaje prepoznatljiv vokal patriotskih pesama. Od tada, muzika je za njega bila nasušna potreba.
- Muzika traži emociju. Čovek mora da pokaže dušu i osećanja ljudima, da bi mu verovali. Bitno je da se krene sitnim koracima da bi uspeh bio trajniji - rekao je Dulić.
Tradicija je za njega način života. U vremenu poremećenih vrednosti i brzog preokreta sveta, on ostaje čuvar srpske istorije, običaja i muzike uz koju odrastaju i njegova deca.
- Muziku ne mogu da izolujem od svih ukupnih društvenih procesa i dešavanja koja nas okružuju, koja su nas zadesila zbog brzine života, poremećenih sistema vrednosti i etičkih standarda. Po prirodi sam malo tradicionalniji čovek u smislu odnosa prema životu i porodici. Okoreli sam čuvar tradicije i nekih meni važnih vrednosti koje ne odvajam ni od patriotskih pesama koje pevam i prenosim svojoj deci - kaže Aleksandar.
Oficir koji peva u čast Repubike
NA Dan Republike, 9. januara, učestvuje i kao pripadnik MUP RS ali i kao interpretator pesme "Pukni zoro", a publika posebno voli i pesmu "Banjaluka" posvećenu gradu na Vrbasu.
- Dan Republike je dan rođenja Republike Srpske, svako ko u sebi ima srpsku krv dužan je da na svaki mogući način je čuva i nosi u srcu. Banjaluka je mesto za svakog čestitog čoveka koji hoće da radi, da se trudi, da zapne i stvori nešto, a i da ima svoje srodne duše, da ne zaboravi svoje selo i mesto gde je rođen da sačuva dušu - poručio je Dulić.
Dodaje da čovek treba da živi čestito i pošteno, da se tako odnosi i prema svojim saradnicima, da nikad ne ostvaruje neke svoje interese nauštrb tuđih.
- Možda to ne donosi određenu materijalnu korist, ali se ipak na kraju ispostavi kao jedini ispravan put koji daje i moralnu i materijalnu satisfakciju na duge staze - ispričao je Dulić.
Najveća muzička čast kojom ga je Gospod udostojio jeste snimanje pesme o herojima sa Košara. Pesma je to koja u sebi nosi vekovnu težinu.
- Drago mi je da su me prepoznali kao nekog ko se emotivno uklapa u njihovu herojsku priču i može da je iznese. Naša istorija je podvig, od borbe na Kosovu pa naovamo. I danas smo svedoci kako narod živi na KiM, zato moramo čuvati srpsku istoriju i pomagati našim istinskim herojima, ljudima sa srpske teritorije - poručio je Dulić.
U muzici razlikuje komercijalno i kulturološko. Ono drugo je, kaže, njegov put i osećaj je svaki put poseban kad neku novu pesmu napiše ili otpeva. Imao je i tu čast da sa svojim pesmama nastupa i na Saboru narodne muzike u Beogradu, te da pesmu "Ostaju samo dela" izvede sa glumačkom legendom Petrom Božovićem.
Onako kako su njega deda i otac učili čojstvu, poštenju običajima za Božić i slavu, tako i on dalje prenosi svojoj deci i mlađim generacijama kroz muziku. Za naredni period sprema dve nove pesme, a nada se i nastupu na Saboru u Srbiji.
