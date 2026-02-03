KARAN I BLANUŠA - POSLEDNJI ČIN: Sve spremno za ponavljanje predsedničkih izbora na 136 mesta u Srpskoj

SLEDEĆE nedelje, 8. februara, biće održani ponovljeni izbori za predsednika RS na 136 mesta u Srpskoj, gde pravo glasa ima oko 85.000 građana.

Foto Srna

Izbori će biti ponovljeni u 17 lokalnih zajednica u RS a najviše glasača biće u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu.

Branko Blanuša, kandidat SDS ovaj dan će dočekati sa oko 6.000 glasova prednosti ispred kandidata SNSD Siniše Karana. Nakon izbora održanih 23. novembra prošle godine Karan je pobedio sa oko 9.000 glasova razlike, ali je Centralna izborna komisija BiH, nakon žalbi opozicionog bloka RS, donela odluku da poništi rezultate na 136 biračkih mesta, na kojima je Karan ostvario razliku u odnosu na Blanušu od oko 15.000 glasova.

CIK je utvrdio su lažirani glasovi više od 2.300 ljudi koji su imali pravo glasa, ali nisu izašli na izbore, a u njihove ime je neko drugi glasao i upisiva njihova imena prilikom glasanja u spisak glasača.

Iz SNSD poručuju da će nakon ponovljenih izbora Karan pobediti sa još većom razlikom, dok iz opozicije kažu da očekuju pobedu Blanuše jer veruju da neće biti krađe glasova.

Organizacioni sekretar SNSD Igor Dodik zahvaljuje svim predsednicima mesnih odbora koji danonoćno rade kako bi rezultat SNSD bio bolji.

- Poboljšaćemo rezultat, a opozicija će se vratiti svom narativu i reći da smo kriminalizovani i da nismo ostvarili regularnu pobedu - rekao je Dodik.

Presuda PREVREMENI izbori za predsednika RS održani su 23. novembra 2025. jer je nekoliko meseci ranije aktuelni predsednik RS Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i Sud BiH mu je zabranio da šest godina obavlja služebene dužnosti. Nakon pravosnažne presude, CIK BiH je Dodiku oduzeo mandat predsednika RS.

Dodaje da su kod ljudi postojali gnev i razočarenje zbog prevremenih izbora, i činjenice da su morali ponovo da glasaju pored već izabranog legitimnog predsednika. Dodaje da su mnogi SNSD glasači smatrali da je ova stranka već pobedila, i da je zbog toga jedan broj ljudi ostao kod kuće i nije glasao.

Igor Crnadak, šef Kluba PDP u NS RS, smatra da će ponovljeno glasanje pokazati kako će se birači odnositi prema, kako tvrdi, uočenim izbornim nepravilnostima.

- Dakle, ako nakon ovakve krađe ljudi koji su prošli put glasali za SNSD ponovo budu glasali za njih, to je onda stvarno ludilo, da uopšte ne spominjem da priđu sad još neki drugi i glasaju za njih. Narod mora postati svestan koliko su ovi ljudi opasni po njih, po njihovu budućnost, po njihovu decu - naveo je Crnadak.

Tanja Topić, politički analitičar kaže da deo građana iritira ova situacija, one koji su uz vlast jer smatraju da izbori nisu trebali biti ponovljeni, dok je drugi deo građana ogorčen razmerama izbornih krađa i manipulacija koje su ogoljene na prevremenim izborima do koske.

- Ako pratimo trend iz novembra utisak je da je Branko Blanuša favorit, iako u to pre izbora gotovo niko nije verovao - poručila je Topićeva.