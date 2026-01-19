POSLE OSLIKAVANJA IKONA, SVETINJA OTVARA VRATA: Rusko-srpski hram u Banjaluci poprimio konačan oblik

IZGRADNjA Hrama Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci, poznatog kao Rusko-srpski hram, bliži se kraju. Završeni su grubi spoljni radovi, i ostalo je da se uredi unutrašnjost, odnosno da se oslikaju ikone koje bi bile u skladu sa ovim velelepnim zdanjem.

Foto: N.B.

Prizor nad kojim zastaju Banjalučani i svi dugi prolaznici u blizini centra grada, oduzima dah - zlatne kupole hrama i krstovi na njima su postavljeni, pored njih je veća kupola čiji je krov crvene boje. Nakon osveštavanja zvona koje se obavilo jesenas i kome su prisustvovali brojni vernici i zvaničnici, krenulo se u završne radove. Na vratima hrama vijori se srpska trobojka.

- Ne želimo da postavljamo rokove, bitnije je da se svi poslovi odrade precizno i da sve bude jako kvalitetno. Sve ide predviđenom dinamikom i odrađeni su spoljni grubi radovi. Sada sledi kompletno unurašnje uređenje hrama, to podrazumeva i iskonostas. Još nismo doneli odluku da će to biti mozaik ili će biti freskopisan hram. Naravno, potrebno je i da se uradi i kompletan enterijer hrama - rekao je za "Novosti" sveštenik i predsednik Imperatorsko-pravoslavno-palestinskog društva RS Miladin Mitrović.

Iako sveštenik Mitrović nije želeo da precizira brojku, zasigurno je da će hram moći da primi veliki broj vernika. Prema nekim procenama, i 2.000 duša moći će da uđe u hram.

- Nezahvalno je o tome govoriti, svakako biće dobrodošli svi vernici. Hram će imati tri oltara, centralni je posvećen Preobraženju Gospodnjem, levi carskoj porodici Romanov, a desni svetom Savi i Simeonu kao predstavnicima monarhističke tradicije u Srba, odnosno rodu Nemanjića - rekao je sveštenik.

Najveća Saborna crkva PREMA rečima Alekseja Kapustina, direktora Centra klasične i tradicionalne ahitekture Moskovskog arhitekturnog instituta, visina zvonika rusko-srpske Saborne crkve je oko 80 metara. Kako kaže, Rusko-srpski hram biće najveća Saborna crkva u Banjaluci, pa čak i najveća u zemlji, jer ovako velike crkve nikada nisu izgrađene u Srpskoj.

Pored hrama izgrađen je i kulturno-duhovni centar i biblioteka, u kome će se izučavati i ruski jezik i književnost.

- To je jedan zahtevan projekat. I tu su pri kraju spoljašnji radovi, a ostalo je da se uredi unutrašnjnost. Ovaj objekat će, kao štu mu i naziv kaže služiti za sve aktivnosti i promovisanje duhovnosti, kulture, istorije. Tu će se moći izučavati ruski jezik, u suštini sve što se tu bude dešavalo biće povezano sa ruskom kulturom i istorijom - rekao je on.

Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banjaluci gradi se u čast ruskog cara Nikolaja II Romanova. Kao prototip budućeg hrama izabran je nekadašnji Hram čuda Arhangela Mihaila, sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju i koji je porušen nakon Oktobarske revolucije.

Ova svetinja će predstavljati simbol viševekovnog prijateljstva dvaju naroda, a s druge strane to je hram kroz koji su Srbi napokon, na jedan vidljiv način izrazili svoju zahvalnost ruskom caru Nikolaju II Romanovu, koji je kao što je poznato, ušao u Prvi svetski rat protiv Austrougarske i zaštitio interes našeg naroda na Balkanu. Srbi su i ranije hteli da mu podignu hram, ali spletom okolnosti i prilika, to se nije desilo.