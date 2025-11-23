"USPELI SMO U NENORMALNIM USLOVIMA" Cvijanović: Velika pobeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom (FOTO)
Velika pobeda Republike Srpske, Siniše Karana i naše političke porodice predvođene Miloradom Dodikom, poručila je srpski član Predsdništva Željka Cvijanović.
- U nenormalnim uslovima brutalnog stranog intervencionizma, političko - pravosudnog progona i bezočnog rušenja narodne volje, uspeli smo da obezbedimo političku stabilnost i kontinuitet naše državotvorne politike - napisala je Cvijanović na Iks-u i dodala "idemo dalje.
- Slede nam nove političke bitke i, uverena sam, nove pobede za Republiku Srpsku - poručila je ona.
