"USPELI SMO U NENORMALNIM USLOVIMA" Cvijanović: Velika pobeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom (FOTO)

Velika pobeda Republike Srpske, Siniše Karana i naše političke porodice predvođene Miloradom Dodikom, poručila je srpski član Predsdništva Željka Cvijanović.

Željka Cvijanović foto BZdrinja

- U nenormalnim uslovima brutalnog stranog intervencionizma, političko - pravosudnog progona i bezočnog rušenja narodne volje, uspeli smo da obezbedimo političku stabilnost i kontinuitet naše državotvorne politike - napisala je Cvijanović na Iks-u i dodala "idemo dalje.

- Slede nam nove političke bitke i, uverena sam, nove pobede za Republiku Srpsku - poručila je ona.

