"BIO JE KRATAK, ALI JAK" Snažan zemljotres pogodio Banjaluku, ljudi uznemireni (FOTO)
Banjaluku je večeras pogodio zemljotres, koji je bio snažan, ali kratkog intenziteta.
Kako se navodi na EMSC-u, a prema komentarima stanovnika, zemljotres se osetio na području Banjaluke u 21.35 časova.
Iako nema dostupnih informacija o intenzitetu zemljotresa, građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".
- Nisam bio siguran jel' sneg pada sa krova ili šta, ali zatreslo je - samo su neki od komentara.
(Nezavisne)
