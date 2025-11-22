"BIO JE KRATAK, ALI JAK" Snažan zemljotres pogodio Banjaluku, ljudi uznemireni (FOTO)

Banjaluku je večeras pogodio zemljotres, koji je bio snažan, ali kratkog intenziteta.

Foto: X Printskrin/emsc

Kako se navodi na EMSC-u, a prema komentarima stanovnika, zemljotres se osetio na području Banjaluke u 21.35 časova.

Iako nema dostupnih informacija o intenzitetu zemljotresa, građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".

- Nisam bio siguran jel' sneg pada sa krova ili šta, ali zatreslo je - samo su neki od komentara.

(Nezavisne)