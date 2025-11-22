Republika Srpska

"BIO JE KRATAK, ALI JAK" Snažan zemljotres pogodio Banjaluku, ljudi uznemireni (FOTO)

В.Н.

22. 11. 2025. u 22:28

Banjaluku je večeras pogodio zemljotres, koji je bio snažan, ali kratkog intenziteta.

БИО ЈЕ КРАТАК, АЛИ ЈАК Снажан земљотрес погодио Бањалуку, људи узнемирени (ФОТО)

Foto: X Printskrin/emsc

Kako se navodi na EMSC-u, a prema komentarima stanovnika, zemljotres se osetio na području Banjaluke u 21.35 časova.

Iako nema dostupnih informacija o intenzitetu zemljotresa, građani tvrde da je bio "kratak, ali jak".

- Nisam bio siguran jel' sneg pada sa krova ili šta, ali zatreslo je - samo su neki od komentara.

(Nezavisne)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću
Republika Srpska

0 4

SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću

VEĆE Apelacionog odeljenja Suda BiH donelo je drugostepenu presudu kojom je predsednik Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojin Pavlović osuđen na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

21. 11. 2025. u 23:41

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika