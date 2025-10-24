REPUBLIKA SRPSKA PREŽIVELA NEMOGUĆE OKOLNOSTI: Dodik na svečanoj akademiji NRS u Banjaluci

IZABRANI predsednik RS Milorad Dodik rekao je danas na svečanoj akademiji Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci da je Srpska preživela nemoguće okolnosti i da je sada uređeno društvo i faktor pregovora.

-Danas se sećamo jednog od najvažnijih datuma u našoj istoriji. Na taj dan su se okupili velikani srpskog naroda da u gotovo nemogućim uslovima formiraju vrhovno zakonodavno i političko telo. Tada smo jasno rekli da nećemo dozvoliti nikakvo preglasavanje, istakao je Dodik.

On je rekao da su Srbi u BiH tada imali dva puta: da postanu deo muslimanske države i na taj način nestanu ili da se odlučno bore za slobodu, a ta borba je, kako je naglasio, uvek značila borbu za državu, prenela je RTRS.

-Bili smo svesni da ulazimo u odlučnu borbu za slobodu naroda. Ponosan sam što sam bio deo toga. Svi smo tada bili jedinstveni, iako podeljeni u političkim partijama, istakao je Dodik.

On je podsetio da je Narodna skupština donela ključne odluke za status Republike - 9. januara 1992. godine odluku o formiranju Republike Srpske, a 28. februara Ustav, kao i ubrzo nakon toga Zakon o policiji.

-Naša namera te 1992. je bila da imamo državu. Republika Srpska je konstituisana kao takva, naglasio je Dodik.

On je rekao da se Republika Srpska uvek zalagala za poštovanje Ustava, ali da je dejtonski Ustav BiH srušen.

-I danas smo došli u trenutak za koji mislim da se Republika Srpska pozicionirala na dobar način. Republika Srpska je danas faktor pregovora, rekao je Dodik, navodeći da su svi svesni da dejtonska BiH nije uspela.

On je istakao da Republika Srpska danas ima svoje politike.

-Spremni smo za razgovore sa svima, spremni da uvažimo druge, ali nismo spremni da se odreknemo Republike Srpske, njene slobode i prava da o sebi odlučuje. Republika Srpska je izašla iz perioda eksperimenta koji su drugi želeli. Danas je Srpska društveno sređeno društvo koje ostvaruje rast, poručio je Dodik.

U Banjaluci se održava svečana akademija povodom 34 godine od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske kojoj prisustvuju najviši zvaničnici Srpske i predstavnici Srbije.

Akademija se održava u Kulturnom centru Banski dvor, a prisustvuju joj predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, izabrani predsednik RS Milorad Dodik, premijer Savo Minić, potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić, izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević, ministri u Vladi Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama.

Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine, kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome doneli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Istog dana, na konstitutivnoj sednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti, među kojima se po političkom značaju ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i sprovođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.

