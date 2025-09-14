VAŽNO JEDINSTVO NARODA: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (VIDEO)
PREDSEDNIK Milorad Dodik pozvao je građane da sutra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.
- Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra - rekao je Dodik.
Dodik je naveo da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda.
(RTRS)
Preporučujemo
DODIK NASTAVLjA POSETU RUSIJI: Danas sa Šojguom u Moskvi
10. 09. 2025. u 10:57
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)