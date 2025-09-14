Republika Srpska

VAŽNO JEDINSTVO NARODA: Dodik pozvao građane da ponosno istaknu srpske trobojke (VIDEO)

Novosti online

14. 09. 2025. u 17:40

PREDSEDNIK Milorad Dodik pozvao je građane da sutra, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno istaknu srpske trobojke na svoje domove.

ВАЖНО ЈЕДИНСТВО НАРОДА: Додик позвао грађане да поносно истакну српске тробојке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ilustracija

- Ovaj zajednički praznik je zaživeo u narodu, koji ga prihvata kao svoj. Pozivam sve da daju svoj doprinos obeležavanju i istaknu zastave Republike Srpske i Srbije ispred svojih kuća i poslovnih prostora, da se pridruže svim našim manifestacijama povodom 15. septembra - rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je ovo jedinstven državni praznik Republike Srpske i Srbije, i kao takav preteča jedinstva srpskog naroda.

(RTRS)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)